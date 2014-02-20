من هو الأب الحقيقي لابن "ليلى علوي"...

العديد من التساؤلات حول الفنانة ليلى علوي، كانت محور حديث الضيوف المشاركين، في الحفل الذي أقامته إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتخرج الدفعة الجديدة الحاصلين على درجة البكالوريوس والدراسات العليا، الذي حضرته الفنانة الجميلة ليلى وابنها خالد.

من المعروف أن أولى زيجات "ليلى" كانت ومازالت من رجل الأعمال، منصور الجمال، وأنهما لم ينجبا، ولكن حضورها برفقة "خالد" جعل الجدل قائماً، حول والده، ليكون حسم المقربين منها، بأن "خالد" هو من تبنته منذ 10 سنوات بعد أن فاتها قطار الزواج، مما دفعها إلى ذلك لتعويض حبها الشديد للأطفال.

حفل التخرج حضره عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة، من بينهم وزير السياحة، هشام زعزوع، ورئيس مجلس إدارة البنك العربى الإفريقي حسن عبد الله.