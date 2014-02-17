صور.. ميريام فارس تفتتح "مصنعا" في مصر بفستان مثير

على الرغم من طول الفستان الذيارتدته النجمة اللبنانية ميريام فارس، في حفلها بالقاهرة، على عكس إطلالتها المتنوعة، إلا أنها فرضت إثارتها على الساحة الغنائية، بظهورها بالفستان الأحمر، المجسم على جسدها، وبدت متألقة بأغانيها التي أشعلت أجواء افتتاح مصنع "شمس" للتكييفات بالعاشر من رمضان بحضور عدد كبير من موظفي الشركة.

الفستان الأحمر الذيوصف بـ"المغري"، لكونه مكشوفاً من الظهر، كان مثار حديث الحاضرين، وقدمت "ميريام" في الحفل، العديد من أغانيها الاستعراضية منها "أنا مش أنانية"،"أنا والشوق"،"أنا قلبي ليك" ،"ماشي براحتك"، وغيرها مما طالب بها الحضور على مدى ساعة ونصف الساعة.