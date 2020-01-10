نجل الفنانة المصرية عايدة عبدالعزيز: والدتي مصابة بالزهايمر

أعلن شريف عبدالحليم نجل الفنانة المصرية عايدة عبدالعزيز والمخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم، عن إصابة والدته بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام وتحديدًا منذ وفاة والده.

وأكد شريف عبدالحليم أن ”الحالة الصحية لوالدته ليست مستقرة حيث تدخل في بعض الأحيان في حالة من عدم الوعي وتنسى أن والده توفى“.

وأشار إلى أنها ”خضعت لجراحة صعبة بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض بعد سقوطها أرضًا قبل عامين ما جعلها تلتزم المنزل ولا تخرج كثيرًا“.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن النقابة تفتح بابها لأي فنان يحتاج المساعدة، لافتًا إلى أن ”هاتفه متاح للجميع في حال أي شكوى أو مشكلة للتواصل معه“.

وأشار أشرف زكي إلى أنه ”تواصل مع نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز وأنه لن يتأخر عنها“، لافتًا إلى أنها ”تعاني من مشاكل صحية منذ فترة وحاليًا تم التأكد من إصابتها بالزهايمر نتيجة تعرضها لعدة صدمات في حياتها“.

يُذكر أن الفنانة عايدة عبدالعزيز تغيب عن الساحة الفنية منذ عام 2014 منذ مرض ووفاة زوجها، وكانت آخر مشاركة لها من خلال مسلسل ”دهشة“ للفنان يحيى الفخراني وقدمت فيه دور شقيقته.