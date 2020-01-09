صحفي لبناني يكشف حقيقة الصورة التي تجمع نانسي عجرم وزوجها والقتيل

كشف الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم، اليوم الخميس، حقيقة صورة متداولة زعم ناشروها أنها تجمع الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والشاب السوري المقتول محمد الموسى؛ بدعوى أن الأخير كان على علاقة قوية بالثنائي.

وكتب إيلي أبو نجم، عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“: ”يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي، وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة، اقتضى التوضيح“.

يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم في حين أن هذه الصورة تعود "لي" وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة.

اقتضى التوضيح. pic.twitter.com/wx7QNVK6zk — Elie Abou Najem (@elieabounajem) January 9, 2020

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الصورة بكثافة بزعم التشكيك في الرواية السائدة، بأن الضحية كان ملثما واقتحم فيلا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بغرض السرقة وانتهى الأمر بمقتله.

ونشرت منال عجاج، وهي مصممة أزياء سورية، الصورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وعلقت قائلة: ما هو سر العلاقة بين نانسي وزوجها مع هذا الشخص، وما هو السبب الحقيقي وراء تلك الجريمة وما هو الدافع لقتله؟، ما كل هذا الحقد وما هو سبب نكران معرفتهم به؟“، قبل أن يخرج إيلي ويوضح الحقيقة.

وتعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل السارق الذي اقتحم منزلهم في لبنان، فتم القبض عليه على خلفية الحادث فجر الأحد الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.