وفاة الفنان العُماني مؤيد اليافعي

توفي الفنان العُماني مؤيد اليافعي، أمس الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفاد به صديقه الفنان عبدالعزيز الغريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لاحول ولا قوة إلا بالله

الصديق العزيز #مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/swIDzQenpI — عبدالعزيز الغَريبي (@abu_ghayath) January 8, 2020

وقال الفنان عبدالعزيز الغريبي، إن الفنان الراحل اليافعي كان يتلقى العلاج بالخارج قبل أن يقرر العودة إلى سلطنة عمان، ليتوفى لاحقا، فيما ذكر الإعلامي أحمد بن فارس النهدي أن اليافعي تعرض لجلطة أدت لوفاته.

بعد نكسة صحية ألمت به لعدة أسابيع استدعت سفره للخارج .. تحسّن حاله ليصر أن يعود إلى بلده اليوم (وكأنها لغاية في نفسه) ليأتي أجله بعد أن تنفس وطنه بين أهله.

رحمة الله عليك يابوسالم ????

نسألك ياربي حسن الخاتمة #مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/anTXQGTZoK — عبدالعزيز الغَريبي (@abu_ghayath) January 8, 2020

ويعد الفنان الشاب مؤيد بن سالم عبدالرب اليافعي أحد أبرز فناني المسرح في السلطنة، والذين أثروا في الساحة الفنية، ولعب دورا بارزا في مسرحية ”الغريقة“، كما شارك في مسرحيتي “عين الحسود” و”حمران العيون”، إضافة إلى عدة مسرحيات أخرى وعدد من التمثيليات المسرحية بفرقة صلالة الأهلية.

ومن بين الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان الراحل، مسلسل “أيام الندم” في جزئه الثاني، و”الشعر ديوان العرب”، و”عمان في التاريخ”، إضافة إلى دوره المتميز في مسلسل”الغريقة ” مع المخرج عبدالله حيدر، والذي حصد عنه جائزة المركز الأول كأفضل تمثيل في أدوار مساندة في مسابقة الإجادة الإعلامية.

كما نال الفنان اليافعي جوائز عديدة في المسرح، من بينها أفضل ممثل دور ثان في المهرجان المسرحي الخليجي التاسع في أبوظبي عن مسرحية “حمران العيون”، كما حصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان الخليجي المسرحي للفرق المحترفة عام 2003.

ونعى عدد من الفنانين والإعلاميين والناشطين الفنان الشاب عبر هاشتاغ #مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله في موقع التواصل ”تويتر“، سائلين الله أن يرحمه.

#مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله

رحمةُ الله عليه

تعازينا الحارة لأسرته وذويه ..

إنا لله وإنا إليه راجعون. — ????????بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) January 9, 2020

#مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله

بقدر ما يؤلمنا فقد قريب وعزيز على النفس،

بقدر ما يؤلمنا ايضاً فقد مبدع من مبدعي الوطن وهو في ذروة عطائه ومحبته،،

تعازينا ومواساتنا الصادقة لأسرة واحبة فقيد عمان الغالي مؤيد اليافعي تغمد الله روحه بواسع الرحمة والمغفرة

وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/WVH5CPtV5Z — خميس المقيمي (@almuqeemi) January 9, 2020