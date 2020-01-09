 وفاة الفنان العُماني مؤيد اليافعي – إرم نيوز‬‎

وفاة الفنان العُماني مؤيد اليافعي

وفاة الفنان العُماني مؤيد اليافعي

المصدر: فريق التحرير

توفي الفنان العُماني مؤيد اليافعي، أمس الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفاد به صديقه الفنان عبدالعزيز الغريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان عبدالعزيز الغريبي، إن الفنان الراحل اليافعي كان يتلقى العلاج بالخارج قبل أن يقرر العودة إلى سلطنة عمان، ليتوفى لاحقا، فيما ذكر الإعلامي أحمد بن فارس النهدي أن اليافعي تعرض لجلطة أدت لوفاته.

ويعد الفنان الشاب مؤيد بن سالم عبدالرب اليافعي أحد أبرز فناني المسرح في السلطنة، والذين أثروا في الساحة الفنية، ولعب دورا بارزا في مسرحية ”الغريقة“، كما شارك في مسرحيتي “عين الحسود”  و”حمران العيون”، إضافة إلى عدة مسرحيات أخرى وعدد من التمثيليات المسرحية بفرقة صلالة الأهلية.

ومن بين الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان الراحل، مسلسل “أيام الندم” في جزئه الثاني، و”الشعر ديوان العرب”، و”عمان في التاريخ”، إضافة إلى دوره المتميز في مسلسل”الغريقة ” مع المخرج عبدالله حيدر، والذي حصد عنه جائزة المركز الأول كأفضل تمثيل في أدوار مساندة في مسابقة الإجادة الإعلامية.

كما نال الفنان اليافعي جوائز عديدة في المسرح، من بينها أفضل ممثل دور ثان في المهرجان المسرحي الخليجي التاسع في أبوظبي عن مسرحية “حمران العيون”، كما حصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان الخليجي المسرحي للفرق المحترفة عام 2003.

ونعى عدد من الفنانين والإعلاميين والناشطين الفنان الشاب عبر هاشتاغ #مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله في موقع التواصل ”تويتر“، سائلين الله أن يرحمه.

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