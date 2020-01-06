 المصري رامي يوسف أفضل ممثل في جوائز ”غولدن جلوب“ 2020 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

المصري رامي يوسف أفضل ممثل في جوائز ”غولدن جلوب“ 2020 (فيديو)

المصري رامي يوسف أفضل ممثل في جوائز ”غولدن جلوب“ 2020 (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

حصد الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، اليوم الاثنين، جائزة أفضل ممثل تلفزيوني في عمل كوميدي أو موسيقي، ضمن جوائز ”غولدن غلوب“ العالمية للعام 2020، وذلك عن دوره في المسلسل الكوميدي ”رامي“ (Ramy).

وسجل المصري الآخر رامي مالك، الفائز بجائزة أفضل ممثل في جوائز ”غولدن غلوب“ 2019، حضورا لافتا هذا العام، إذ شارك في تقديم فقرات من الحفل، الذي تقيمه رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ودخل رامي مالك المنافسة هذا العام  ضمن قائمة أفضل ممثل تلفزيوني درامي، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل ”Mr. RoboT“، إلا أن الجائزة ذهبت إلى براين كوكس عن دوره في ”Succession“.

وفي المسابقة ذاتها، فاز المخرج العالمي كوينتن تارانتينو بجائزة أفضل فيلم كوميدي غنائي وأفضل سيناريو عن فيلم يتغنى فيه بهوليوود الستينيات وبسينما طفولته، ونال براد بيت جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن الفيلم نفسه.

وكان الفائز الأكبر الآخر في الأمسية فيلم ”1917“ من إخراج البريطاني سام منديس، ونال الفيلم الدرامي المكرس للحرب العالمية الأولى جائزتي أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج، ويدور الفيلم حول قصة جنديين بريطانيين شابين تاها في النزاع وباتا مكلفين بمهمة شبه مستحيلة.

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