أول حديث لنانسي عجرم بعد مقتل مسلح بمنزلها؟ (فيديو)

طمأنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بأنها بخير، متوجهة بالشكر لكل من اتصل بها واطمأن عليها.

وقالت نانسي في مقابلة مع قناة MTV اللبنانية في منزلها: ”أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شي أنا عائلتي منيحة، الأولاد أهم شي أنهم مناح“.

ورفضت الفنانة اللبنانية الكلام أكثر مما قالت، حيث بدى عليها التعب والإرهاق.

وقتِل السارق المسلح الذي اقتحم منزل نانسي في نيو سهيلة كسروان، من قبل زوجها فادي الهاشم.

وعقب الواقعة، تدخلت السلطات وأوقفت الهاشم؛ على ذمة التحقيق في القضية، بينما أصيبت الفنانة نفسها في الحادث، غير أن إصابتها على ما يبدو طفيفة.

وكشف الصحفي سعيد حريري عن مصادر مقرّبة من التحقيق، أن ”الدكتور فادي الهاشم زوج #نانسي_عجرم كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، بعدما توجّه السارق داخل المنزل مشهرا مسدسه ومصرا على التوجه إلى الغرفة التي تنام فيها البنات، دون أن تنفع محاولات الهاشم لردع السارق عبر عرض المال عليه لمغادرة المنزل“.