ما سبب وفاة الإعلامي السعودي نجيب الزامل؟

توفي الإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ في ماليزيا بعد صراع مع مرض الكلى وفقًا لما ذكره مدونون سعوديون دون أن تتضح بعد مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.

وكان الراحل نجيب الزامل يغرد عبر حسابه على ”تويتر“ قبل ساعات فقط من وفاته.

وكتب إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة عبدالعزيز الأحمد: ”توفي الأخ العزيز أبو يوسف #نجيب_الزامل،

صباح اليوم، في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى، ومع علمي بحقيقة الرحيل، لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير، واسأل الله له الرحمة، والمغفرة، والفردوس الأعلى، وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيرًا“.

توفي الأخ العزيز أبو يوسف #نجيب_الزامل

صباح اليوم في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى، ومع علمي بحقيقة الرحيل، لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير، فاسأل الله له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى، وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيرا. — د.عبدالعزيز الأحمد (@a_alahmaad) January 4, 2020

ونعى مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان الراحل قائلًا من خلال تغريدة على تويتر:“‏الأخ الكبير نجيب الزامل له صنائع من المعروف“.

وأضاف:“عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء.. من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه، أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقها، ولا أملك إلا الدعوات له بالرحمه والمغفرة، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان“.

وينحدر الزامل من مدينة الدمام في المنطقة الشرقية.