أحلام تنشر فيديو وهي ترتل القرآن فوق جبال الألب الفرنسية

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها على خاصية الاستوري في ”إنستغرام“ وهي تُرتل القرآن الكريم، وذلك خلال قضائها إجازة رأس السنة مع عائلتها في فرنسا.

وأظهر المقطع الذي أثار إعجاب جمهورها ومتابعيها تلاوة أحلام لسورة يس، وهي تقف أعلى جبال الآلب بفرنسا، الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل مع الفيديو ويتداولونه على نطاق واسع وأثنوا على جمال صوتها في تلاوة القرآن الكريم.

وأكد العديد من المعلقين أن صوت أحلام في تلاوة القرآن أجمل من صوتها في أداء الأغاني.

وكانت أحلام قد كشفت في وقت سابق عن قيام زوجها بشراء شاليه في منطقة مجيف في فرنسا ليتمكنوا من المكوث فيه خلال زيارتهم فرنسا بأي وقت، حيث نشرت أحلام فيديو من داخل الشاليه معبرة عن سعادتها بهذا الأمر.