بحضور تامر حسني.. خطوبة هنادي مهنا على نجل خالد صالح (فيديو)

حتفلت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها على مواطنها الفنان الشاب أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأقيم حفل الخطوبة في أجواء عائلية بحضور العديد من الأصدقاء والمقربين في منزل الموسيقار هنادي مهنا وحرص على مشاركة هنادي وأحمد فرحتهما الفنان المصري تامر حسني.

وظهرت هنادي في حفل خطوبتها مرتديًة ”جامبسوت“ أبيض اللون تميّز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش ومزود بحزام فضي لامع كما ارتدت ”خاتم“ الخطبة بيدها اليمنى.

ونشرت هنادي مهنا عددًا من الصور عبر حسابها على ”إنستغرام“، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو ظهرت هنادي في إحداها وهي تستعد لـ“فوتوسيشن“ مع خطيبها.

وكانت قد أُثيرت بلبلة خلال الساعات الماضية حول خطوبة هنادي مهنا بعد تداول أحد المواقع الفنية المعروفة حديثًا على لسان والدها يؤكد خطوبتها للفنان الشاب أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح رسميًا الجمعة.

يُذكر أن هنادي مهنا وأحمد خالد صالح جمعتهما صورة تذكارية من حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، حيث نالت هنادي مهنا جائزة أفضل ممثلة صاعدة فيما نال أحمد خالد صالح جائزة أفضل ممثل صاعد، وما يشير إلى وجود علاقة بينهما هو تعليق هنادي مهنا على صورتهما فقالت: ”مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة أشكرك على كل ما فعلته من أجلي أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا“.