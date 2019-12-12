مايا دياب تسقط أرضًا بسبب ”مقلب“ ماجد المصري (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التغريدات ”تويتر“، ظهرت فيه برفقة أصدقائها الذين ظهروا معها في عرضها المسرحي ”لوكاندة الأوباش“، الذي عرضته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

وتواجد في مقطع الفيديو الفنان ماجد المصري وحسن الرداد حيث قام الأول بالوقوف خلفها لحظة جلوسها على كرسي وهي تتناول إحدى المشروبات، ولم تكن تعلم مايا أن ماجد المصري سيقوم بعمل ”مقلب“ بمساعدة حسن الرداد الذي شاهده ولم يبلغها وكان حمدي بدر، منتج العرض في الخلفية يقوم بتصويرها إذْ أوهمها بأنه يلتقط صورة تذكارية.

وقام ماجد المصري، بالمقلب حيث ظهر فجأة خلفها وكأن شيئًا أصابها الأمر الذي أفزعها بشدة فسقطت أرضًا من كرسيها وكان يجلس أمامها حسن الرداد الذي حاول مساعدتها على النهوض ولكنه سقط بجوارها.

وأرفقت مايا دياب تعليقًا على المقطع ووصفت حسن ومصطفى وماجد بـ“الأوباش“، فقالت: ”طلعوا أوباش بحق وحقيقي“.

ولاقى المقطع ردود فعل واسعة ليتم تداوله على نطاق واسع عبر الحسابات الفنية للمشاهير على موقع ”إنستغرام“، وأثار إعجاب وضحكات الكثير من المتابعين.

على صعيد آخر، تعاقدت هيئة الترفيه مع حمدي بدر منتج مسرحية ”لوكاندة الأوباش“ لعرضها مجددًا في السعودية بعد تحقيق نجاح كبير وبحضور كامل العدد ضمن فعاليات موسم الرياض.

يأتي هذا نظرًا للإقبال الجماهيري غير المسبوق على العرض الذي تم على مدى أربعة أيام وعدم تمكن الآلاف من الحضور بسبب نفاد التذاكر على أن يتم إعادة عرضه مرة أخرى خلال شهر يناير 2020 بالمملكة العربية السعودية ولمدة 4 أيام أخرى عقب عرضها بموسم منتصف العام في القاهرة.

”لوكاندة الأوباش“ بطولة النجمة اللبنانية مايا دياب وحسن الرداد وماجد المصري وهالة فاخر وحمدي الميرغني وأوس أوس والمذيعة إنجي علي والمطرب الشعبي سعد الصغير وبدرية طلبة وحسن عبد الفتاح وعدد من المواهب الشابة وهي من إخراج أشرف زكي وتأليف ومحمد عز وأحمد فوزي.