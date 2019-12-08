محمد عبده يقضي نزهة ليلية في الصحراء بالتزامن مع انتشار شائعة وفاته (صور)

أقلقت شائعة عن وفاة الفنان السعودي محمد عبده، محبيه الكثر في السعودية والعالم العربي قبل أن تثير غضبهم من مطلقي الشائعة الذين تلاعبوا بمشاعر جمهور كبير يعشق ”فنان العرب“.

وبدأت شائعة وفاة الفنان المخضرم، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، لتلقى انتشاراً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر لشهرة ”أبو نورا“ كما يحلو لعشاقه الكثر في السعودية مناداته.

وكشف مقربون من الفنان واسع الجماهيرية، عدم صحة الشائعة، وبينوا أن محمد عبده الذي أحيا قبل يومين حفلاً في الرياض يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي شيء.

كما نشر الشاعر صالح الشادي، صوراً له تجمعه مع ”أبو نوره“ مساء الأحد بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

مع الغالي فنان العرب قبل قليل من صحراء الربع الخالي . pic.twitter.com/TSNkdyrUMr — صالح الشادي (@salehalshadi) December 8, 2019

لسان حال #محمد_عبده

الله على شمس المغيـب

والليل الى نسنس هـواه

الضّـو تقـدح بالجمـر

والنجم يقدح في سمـاه من سناب الشاعر الرائع @salehalshadi pic.twitter.com/GPxVTzZA4K — M7aّmd (@Kaaaahl11) December 8, 2019

ويبلغ محمد عبده من العمر، 70 عاماً، وله عشرة أبناء وبنات من زوجتين.

#وفاه_محمد_عبده جعلها تبطي سنينك وتراااب في وجهه من طلع الإشاعه ????❤️❤️❤️ pic.twitter.com/S9yyw1t9A3 — عبدالكريم العسيري (@kemo99_) December 8, 2019

اول ما دخلت التويتر واشوف الترند هذا نقزت من السرير من طولي اقول للبنات يمممه الحمدالله انها اشاعه #وفاه_محمد_عبده pic.twitter.com/Z4W9XPG2cu — RAWAN???? (@rro2424) December 8, 2019

واعتمدت الهيئة العامة للترفيه في العامين الماضيين، عليه بشكل رئيس في الحفلات الفنية التي أقامتها في مختلف مناطق المملكة كجزء من خطط الانفتاح على الثقافة والفنون بعد عقود من الانغلاق الذي استند لفتاوى وتفسيرات دينية تحرم الفنون، إذ يعد حضوره ضماناً لبيع جميع التذاكر.

وظهر أبو نوره في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عدة حفلات فنية وبينها ليلة خاصة تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه وإطلاق اسمه على مسرح رئيسي في مدينة الرياض.

وغنى محمد عبده في مسيرة حياته الفنية الطويلة، لكبار شعراء وكتاب السعودية والعالم العربي، ولحن أغانيه أيضاً ملحنون مشهورون.