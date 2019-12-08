 محمد عبده يقضي نزهة ليلية في الصحراء بالتزامن مع انتشار شائعة وفاته (صور) – إرم نيوز‬‎

محمد عبده يقضي نزهة ليلية في الصحراء بالتزامن مع انتشار شائعة وفاته (صور)

محمد عبده يقضي نزهة ليلية في الصحراء بالتزامن مع انتشار شائعة وفاته (صور)

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أقلقت شائعة عن وفاة الفنان السعودي محمد عبده، محبيه الكثر في السعودية والعالم العربي قبل أن تثير غضبهم من مطلقي الشائعة الذين تلاعبوا بمشاعر جمهور كبير يعشق ”فنان العرب“.

وبدأت شائعة وفاة الفنان المخضرم، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، لتلقى انتشاراً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر لشهرة ”أبو نورا“ كما يحلو لعشاقه الكثر في السعودية مناداته.

وكشف مقربون من الفنان واسع الجماهيرية، عدم صحة الشائعة، وبينوا أن محمد عبده الذي أحيا قبل يومين حفلاً في الرياض يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي شيء.

كما نشر الشاعر صالح الشادي، صوراً له تجمعه مع ”أبو نوره“ مساء الأحد بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

ويبلغ محمد عبده من العمر، 70 عاماً، وله عشرة أبناء وبنات من زوجتين.

واعتمدت الهيئة العامة للترفيه في العامين الماضيين، عليه بشكل رئيس في الحفلات الفنية التي أقامتها في مختلف مناطق المملكة كجزء من خطط الانفتاح على الثقافة والفنون بعد عقود من الانغلاق الذي استند لفتاوى وتفسيرات دينية تحرم الفنون، إذ يعد حضوره ضماناً لبيع جميع التذاكر.

وظهر أبو نوره في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عدة حفلات فنية وبينها ليلة خاصة تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه  وإطلاق اسمه على مسرح رئيسي في مدينة الرياض.

وغنى محمد عبده في مسيرة حياته الفنية الطويلة، لكبار شعراء وكتاب السعودية والعالم العربي، ولحن أغانيه أيضاً ملحنون مشهورون.

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