محمد حماقي يعلن موعد حفله في موسم الرياض

كشف المطرب المصري محمد حماقي عن موعد حفلة الأول ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ونشر حماقي عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“، ”بوستر“ الحفل الخاص به، معلقاً عليه بالقول: ”استنوني في الرياض يوم الخميس 12 ديسمبر“.

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هو ألبوم غنائي بعنوان ”كل يوم من دا“ من إنتاج شركة نجوم ريكوردز وتم طرحه في العام الجاري.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قبل يومين، عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي وذلك بعد مرور شهر ونصف على انطلاقه حيث بدأت فعالياته في 11 من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على ”تويتر“: ”الحمد الله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض… شرفتونا“.