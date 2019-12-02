العازف المصري عماد حمدي يحصد جائزة ”تراكس ميوزيك أوورد“ بمهرجان الفيلم الأمريكي

نجح عازف الغيتار المصري العالمي عماد حمدي، في حصد جائزة ”تراكس ميوزيك أوورد“، كأفضل موسيقى في مسابقة مهرجان الفيلم الأمريكي عن مقطوعة ”فن الميلونغا“.

وتعد هذه الجائزة هي السادسة التي حصدها عماد هذا العام، فقد فاز بعدة جوائز عالمية منها: لقب ”ياماها آرتيست“ كأفضل عازف غيتار في مصر والشرق الأوسط من اليابان، وأربع جوائز ”أكاديمي أوورد“ كأفضل موسيقى من راديو نيويورك بأمريكا، كما تسلم أيضًا الغيتار الذي صنعته اليابان خصيصًا له بأهم وآخر ما توصلت إليه شركة ياماها العالمية من تقنيات حديثة في صناعة الآلات الموسيقية.

وتخرج عماد حمدي من الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى، وكان المرشح الوحيد من مصر للمشاركة في مسابقة أفضل عازف غيتار في العالم من جورجيا، كما أنه أول مصري يعزف مع الأوركسترا السيمفوني منذ 1988 وإلى الآن، ومن أبرز ما قدمه ”كونشيرتو ارانخويز“ للمؤلف الإسباني الشهير رودريجو، وقد عزف مع الأوركسترا السيمفوني تحت قيادة العديد من كبار قادة الأوركسترا، أهمهم: يوسف السيسي وطه ناجي والسويسري توماس هيرتزوج والألماني آرنست شيللا والمصري حسن شراره وطارق مهران.

كما يعتبر عماد حمدي أول عازف غيتار مصري يعزف بالمركز الدولي للموسيقى وقام بتكريمه المدير الفني عازف البيانو الشهير رمزي يس على أدائه المتميز. وقد قام بتأسيس ثنائيات ناجحة لأول مرة في مصر للجيتار والفيولينة – الفلوت – التشيللو – البيانو – العود – الغناء والإيقاع، وقام بتأسيس أول مدرستين في مصر لتعليم عزف الجيتار بشكل أكاديمي بدار الأوبرا المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقدم عماد حمدي العديد من النجاحات لهذه الآلة التي تحظى بشهرة وجماهيرية كبيرة في كل أنحاء العالم.