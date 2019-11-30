بحس فكاهي.. سعوديون يوجهون رسالة لهند القحطاني (فيديو)

عبر نشطاء سعوديون عن استنكارهم بحس غلب عليه الفكاهة، للظهور الجريء للناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، وهي ترقص مرتدية ملابس ترسم معالم جسدها.

فبينما عبر البعض عن انزعاجه من الدخول على حسابه في تويتر بسبب مشاهدة فيديو ”رقص هند القحطاني“ استهجن آخرون أن يصل هاشتاق القحطاني للترند السعودي في ظل وجود قضايا أكثر أهمية في المجتمع تسترعي الاهتمام أكثر كقضايا التعنيف والبطالة.

وأعاد نشطاء نشر فيديوهات وتعليقات فكاهية للتعبير عن استهجانهم لما أقدمت عليه القحطاني، كمقاطع مشهورة لعادل إمام وناصر القصبي.

وعلى نحو مغاير نشر ناشط مقطع فيديو له وهو يرقص متحديا هند القحطاني بان رقصه أجمل من رقصها.

وسخرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني من منتقدي مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخرًا، وردّت بمقطع آخر أكثر جرأة، على حسابها بموقع ”سناب“، تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقدمة ساخرة للفيديو الجديد بدت للوهلة الأولى كما لو كانت اعتذارًا كتبت هند القحطاني: ”أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم، وتسبب في إيذاء نفسياتكم، وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءهم، وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ إنني أنتمي لكم وأمثلكم“.

وتابعت سخريتها قائلة: ”لذلك في سنابات القادمة أوجه لكم مقطعًا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقضّ مضجعي وأدمع عينَيّ“، وأتبعت المقدمة بمقطع رقص ظهرت فيه ترتدي ”هوت شور“ وملابس ضيقة تصف أجزاء جسمها.