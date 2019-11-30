بحس فكاهي.. سعوديون يوجهون رسالة لهند القحطاني (فيديو)

عبر نشطاء سعوديون عن استنكارهم بحس غلب عليه الفكاهة، للظهور الجريء للناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، وهي ترقص مرتدية ملابس ترسم معالم جسدها.
فبينما عبر البعض عن انزعاجه من الدخول على حسابه في تويتر بسبب مشاهدة فيديو ”رقص هند القحطاني“ استهجن آخرون أن يصل هاشتاق القحطاني للترند السعودي في ظل وجود قضايا أكثر أهمية في المجتمع تسترعي الاهتمام أكثر كقضايا التعنيف والبطالة.
#هند_القحطاني Please stop pic.twitter.com/PaOjxpLU8W
— اغتمَّ (@dnmfp) November 27, 2019
Reality ::: pic.twitter.com/vlUH6W9v0T
— F ???? (@_Fisal2) November 29, 2019
Mood: pic.twitter.com/XNOKvtEKrg
— h7.m78 (@H7M78) November 27, 2019
وأعاد نشطاء نشر فيديوهات وتعليقات فكاهية للتعبير عن استهجانهم لما أقدمت عليه القحطاني، كمقاطع مشهورة لعادل إمام وناصر القصبي.
#هند_القحطاني
Mood : pic.twitter.com/M9sAnPxC7q
— SHAHAD????. (@its_bee98) November 27, 2019
Mood. #هند_القحطاني pic.twitter.com/OPrtljIW6h
— عون الوقداني (@tahtooh_10) November 27, 2019
–
Mood : #هند_القحطاني pic.twitter.com/9Es4Rdwt9T
— رغـد♪ (@i2ox_) November 27, 2019
Mood #هند_القحطاني pic.twitter.com/UqTYG01jo5
— * (@pride1419) November 27, 2019
:Mood #هند_القحطاني pic.twitter.com/HZUJnwDwzY
— مـيّم ???? (@21memz) November 27, 2019
وعلى نحو مغاير نشر ناشط مقطع فيديو له وهو يرقص متحديا هند القحطاني بان رقصه أجمل من رقصها.
#نحبك_ياهند_القحطاني
يفوز رقصي على هند pic.twitter.com/IPXQ2hn2Aw
— Fahad. (@fahad_Aljrbua) November 29, 2019
وسخرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني من منتقدي مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخرًا، وردّت بمقطع آخر أكثر جرأة، على حسابها بموقع ”سناب“، تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
View this post on Instagram
الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني تسخر من منتقدي مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخرا، وردّت بمقطع آخر أكثر جرأة، على حسابها بموقع ”سناب“، تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #سعوديات #الرياض #news #trend #saudi #رقص #هند_القحطاني #السعودية #نحبك_ياهند_القحطاني #ksa #saudiarabia
وفي مقدمة ساخرة للفيديو الجديد بدت للوهلة الأولى كما لو كانت اعتذارًا كتبت هند القحطاني: ”أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم، وتسبب في إيذاء نفسياتكم، وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءهم، وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ إنني أنتمي لكم وأمثلكم“.
وتابعت سخريتها قائلة: ”لذلك في سنابات القادمة أوجه لكم مقطعًا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقضّ مضجعي وأدمع عينَيّ“، وأتبعت المقدمة بمقطع رقص ظهرت فيه ترتدي ”هوت شور“ وملابس ضيقة تصف أجزاء جسمها.