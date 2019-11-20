 أسما المنور ورابح صقر يحييان حفل اعتزال ياسر القحطاني – إرم نيوز‬‎

أسما المنور ورابح صقر يحييان حفل اعتزال ياسر القحطاني

أسما المنور ورابح صقر يحييان حفل اعتزال ياسر القحطاني

المصدر: أسماء حلمي - إرم نيوز

أعلن الحساب الرسمي لمهرجان ”موسم الرياض“ عبر موقع ”تويتر“ عن مشاركة النجوم، أسما المنور ورابح صقر ووليد الشامي، في احتفالية اعتزال الكابتن ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال الأسبق.

وقال حساب ”موسم الرياض“ في تغريدته: ”حفل اعتزال الكابتن ياسر القحطاني أكبر مما تتخيلون وبنكرم فيه الكابتن بالشكل اللي يستحقه عشان كدا، بنستمتع بليلة غنائية جميلة تجمع رابح صقر وأسما المنور ووليد الشامي خلوكم جاهزين لطرح التذاكر“.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع ”تويتر“، كشف فيه أن يوم 1 ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال القحطاني.

من جانبه وجه ”القحطاني“الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، على هذه اللفتة الطيبة بتغريدة قال فيها: ”شكرًا لوفائك يبو ناصر.. والحفل ما يكتمل إلا بحضورك“، ورد عليه ”آل الشيخ“ بالقول: ”أول الحاضرين إن شاء الله“.

وستقام مباراة الاعتزال بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصاميل ايتو.

وتداول الجمهور السعودي مقطع فيديو لياسر القحطاني، وهو يستعد بقوة بتدريبات كروية شاقة استعدادًا لمباراة اعتزاله؛ إذْ ظهر وهو يسدد العديد من الكرات على المرمى بمساعدة مدرب خاص، في سعيه لاستعادة لياقته البدنية للمواجهة الأخيرة له على الملاعب الكروية.

وكان قد أعلن النجم السعودي الملقب بـ“القناص“ اعتزاله كرة القدم نهائيًا منتصف العام الماضي، بعد مسيرة دامت 18 عامًا، ليضع اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز مهاجمي السعودية عبر التاريخ، وكانت أولى محطات القحطاني في المستديرة التي انطلقت العام 2000 مع فريق القادسية واستمر معهم حتى 2005، قبل أن تنطلق نجوميته مع الهلال خلال 12 عامًا قضاها، محققًا الألقاب والبطولات المحلية.

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