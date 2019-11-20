فايز المالكي نجم العرض المسرحي ”وش أخبارك“ في ”موسم الرياض“

يستعد الفنان السعودي فايز المالكي للوقوف على خشبة المسرح في فعاليات ”موسم الرياض“ المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، حيث تبدأ اليوم أولى عروض مسرحيته الجديدة ”وش أخبارك“ والتي يقدمها طاقم عمل سعودي كامل.

وأعلنت إدارة ”موسم الرياض“ عن توفر التذاكر للجمهور في منطقة البوليفارد في الرياض، وسيتم عرضها لمدة أربعة أيام تبدأ من 20 وحتى 23 نوفمبر الجاري وذلك على مسرح بكر الشدي.

ويقام العرض على هامش فعاليات المسرح العربي الذي يقدم العديد من العروض المسرحية المتنوعة بين المصري والخليجي والسعودي، على أن يشارك فيه عنصر نسائي من خلال الفنانة إلهام علي.

وتم الكشف عن بوستر العرض المسرحي ويحمل اسم ”وش أخبارك“ ويقدمه طاقم عمل مكون من فايز المالكي وإلهام علي ومحمد علي وحمد المزيني وخالد صقر وعبد العزيز الأحمد وفهد العصفور، بمشاركة زايد الصالح وإبراهيم السلطان وهو من تأليف محمد الفهادي، وإخراج خالد الباز.

وأعرب الفنان الكويتي طارق العلي، عن سعادته بمشاركة فايز المالكي من خلال عرض مسرحي في السعودية، حيث نشر بوستر عرض ”وش أخبارك“ عبر حسابه على ”تويتر“ معربًا عن تمنياته بالتوفيق لطاقم العرض.

وقال طارق العلي في تعليقه: كل التوفيق حق أخوي الفنان النجم فايز المالكي وزملائه الفنانين بمسرحيتهم وش أخبارك، موسم الرياض“

يذكر أن مسرحية ”وش أخبارك“ تأتي ضمن عروض ”موسم الرياض“ الذي تتبناه هيئة الترفيه، ويهدف إلى نشر مزيد من الانفتاح والتطور الحضاري ودعم الفنانين السعوديين تحديدًا في هذا العرض