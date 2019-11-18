وعكة صحية تجبر مروان خوري على إلغاء حفله في المكسيك

كشف الفنان اللبناني مروان خوري عن تعرضه لوعكة صحية شديدة اضطرته لإلغاء حفله المقرر إقامته في المكسيك، في الـ 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مؤكدًا أن ”حالته الصحية تدهورت بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد“.

وقال مروان خوري إنه تعرض للإجهاد بسبب كثرة أسفاره، وإن حرصه على تأدية ما عليه من واجبات ضاعف من حدة وضعه الصحي، الأمر الذي يمنعه من إقامة حفله المقبل.

وشارك مروان خوري جمهوره، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، بيانًا جاء فيه: ”إلى المحبين الأعزاء للأسف ونتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على أكمل وجه، إلا أن ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد، يمنعني من إقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 نوفمبر“.

واستطرد الفنان اللبناني قائلًا: ”لما تتطلبه الرحلة من جهد ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضي الجمهور الكريم، وبالتالي أقدم اعتذاري أيضًا للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في أمل آخر“.

وتسبب بيان مروان خوري بقلق الجمهور على حالته الصحية، خاصة أن تأجيل هذا الحفل يأتي بعد أيام قليلة من إلغاء حفل آخر له في سلطنة عمان، فيما تمنى له متابعوه دوام الصحة والعافية، وطالبوه بطمأنتهم على وضعه الصحي وما سيصل إليه.

وظهر الإعياء على الفنان اللبناني خلال حفله الغنائي الذي قدمه في الكويت مؤخرًا.

يذكر أن الفنان مروان خوري أوقف جميع نشاطاته الفنية بعد رحيل والدته، في يوليو/تموز الماضي، إلى أن بدأ في العودة لجمهوره مع مرور الوقت.