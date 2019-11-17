نقيب الممثلين يكشف حقيقة اقتحام ورثة هيثم أحمد زكي لفيلته.. ووصية الراحل (فيديو)‎

أكّد نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وصية الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بتوزيع تركته المُقدرة بـ50 مليون جنيه على الأيتام ودور الرعاية، مشيرًا إلى أنها قصة خيالية وليس لها أساس من الصحة.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“، المُذاع على قناة ”الحدث اليوم“، أنه لا صحة أيضا لما تردد حول اقتحام أهل هيثم أحمد زكي، فيلته التي كان يقطن بها لسرقتها، ما دفعه لإبلاغ الشرطة كنقيب للممثلين، كما أُشيع.

وأوضح نقيب الممثلين، أن هيثم زكي كان قد أقدم على عمل بوليصة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه تصرف للورثة الشرعيين عند الوفاة، منوّها بأن محامي الفنان الراحل يقوم حاليًا بالانتهاء من إجراءات إعلام الورثة.

وكانت نقابة الممثلين، قد أعلنت عن تأخر جنازة هيثم في المستشفى؛ بسبب عدم وجود أحد من أسرته، قبل أن يتدخل نقيب الممثلين لدى المحامي العام الذي أصدر قرارًا باسم أشرف زكي لتسلم الجثمان، وفق تصريحات الأخير لوسائل الإعلام.

وكشف مصدر أمني مصري، في وقت سابق، أن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي سببها هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تناوله منشطًا يستخدم بتقوية العضلات خلال ممارسته رياضة رفع الأثقال.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن المنشط الذي تناوله نجل الفنان أحمد زكي، تسبب برفع إنزيمات الكبد بدرجة كبيرة، ثم توجه بعدها إلى إحدى الصيدليات وأخذ ”حقنة“ مُسكنة، أدّت إلى حدوث هبوطٍ حادٍ في الدورة الدموية، ووفاته.

وتسلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكى، وتواصل النيابة تحقيقاتها حول وفاة الفنان في ضوء التطورات الجديدة التي شهدتها القضية، حول كواليس جديدة في أسباب الوفاة سوف يتم الكشف عنها لاحقًا.