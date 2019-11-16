الموسيقار السعودي غازي علي يدخل المستشفى في وضع صحي حرج

أعلنت الإعلامية والناقدة السعودية سهى الوعل، مرور مواطنها الموسيقار الكبير غازي علي البالغ من العمر 82 عامًا، بوعكة صحية شديدة أدخلته أحد المستشفيات بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية قبل ساعات.

وأوضحت الإعلامية السعودية أن ”غازي“ دخل قسم الطوارئ الذي يواصل العمل على الفحوصات الطبية لمعرفة ما يعاني منه بشكل عام خاصًة أن حالته الصحية حرجة بحسب سهى الوعل.

وأوضحت الوعل أن الموسيقار السعودي ظل طوال الخمسة أشهر الماضية مقعدًا على كرسي متحرك في منزله دون الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي أو رعايته طبيًا الأمر الذي جعل حالته الصحية تدهور ووزنه ينخفض.

وقالت سهى الوعل في تغريدة لها أرفقتها بصورة للموسيقار السعودي عبر حسابها الموثق على موقع ”تويتر“: ”الفنان الكبير غازي علي أُدخل الطوارئ قبل قليل في حالة حرجة، الخمس أشهر الأخيرة كان مقعدًا على كرسي متحرك في المنزل من دون علاج طبيعي أو رعاية، الصورة تقول الكثير عن حالته النفسية وانخفاض وزنه الملحوظ بعد عملية الحوض وعدم استعادته قدرته على المشي لا زالت الفحوصات جارية“.

الفنان الكبير #غازي_علي أُدخل الطوارئ قبل قليل في حالة حرجة، الخمس أشهر الأخيرة كان مقعد على كرسي متحرك في المنزل من دون علاج طبيعي أو رعاية، الصورة تقول الكثير عن حالته النفسية وانخفاض وزنه الملحوظ بعد عملية الحوض وعدم استعادته قدرته على المشي.. لا زالت الفحوصات جارية.. pic.twitter.com/LGBno3AaZg — سهى الوعل (@soha_alwa3al) November 16, 2019

وعاني الموسيقار السعودي خلال الأشهر الماضية من أزمة صحية بعد التدخل جراحيًا لترميم الحوض إلا أنه خرج من المستشفى رغم تكفّل وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بعلاجه في مستشفى الملك فهد بجدة، والتوجيه بالإبقاء عليه في المستشفى لرعايته، خاصةً وأنه ليس لديه من يرعاه في البيت، لكن المستشفى لم تجد جدوى من وجود الفنان فيها لوقت أطول وعلى إثره تم إخراجه.

ووقتها أكد الفنان السعودي الشاب رامي عبد الله، أن تجاوب الوزير جاء بعد أن أطلق تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ناشد فيها الوزير بالتكفل برعاية وعلاج الفنان السعودي غازي علي.

وكتب رامي عبد الله، قائلًا: ”أنا فعلًا أشكر سمو وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على تجاوبه وأهنئ وأشكر مكتبه الخاص وكل من تجاوب معي، والحمد لله خلال ساعتين فقط تم حل الموضوع ولله الحمد، دمتم سباقين للخير والنماء والمحبة دائمًا“.

انا فعلا اشكر سمو وزير الثقافة @BadrFAlSaud على تجاوبه و اهنيء و اشكر مكتبه الخاص و كل من تجاوب معي و الحمد لله خلال ساعتين فقط تم حل الموضوع ولله الحمد .. دمتم سباقين للخير و النماء و المحبة دائماً ????????????????????https://t.co/KRz7U03vHk pic.twitter.com/5U3D087TCU — رامي عبدالله (@rami_abdullah93) July 10, 2019

وتعرض غازي علي في العام الماضي للعديد من الأمراض، حيث عانى من آلام في الغضروف، وبعد أصيب في عينه التي كان بها مياه زرقاء، ونصحه الأطباء بتدخل جراحي لإزالتها وهو ما أقدم عليه، كما أنه عانى أجرى بعدها عملية في القلب بعد شعوره بآلام شديدة.

ويعد غازي علي، من أعلام الفن السعودي وأحد الكبار الذين خدموا بكل حب الفن والثقافة السعودية، ومن أوسعهم علمًا بالموسيقى.. استطاع قبل أن يدرس الموسيقى، ويحصل على بكالوريوس التأليف الموسيقي من معهد الكونسرفتوار في القاهرة، أن يضع يده على مفاتيح التراث لينتج في وقت مبكر جدًا مجموعة من الروائع الخالدة.