الفنانة غدير الفهد تطلب مساعدة أمير الكويت لإثبات نسب ابنتها (فيديو)

#مناشده #بابا_صباح #قائد الانسانيه #ابي_اوراق_بنتي!!!! منى فلاح الرشيدي كل يوم مسويه حساب وهمي وتدش تسب وتهدد !!!! وين القانون الكويتي؟؟؟؟؟؟ ليش القضااااء الكويتي برفض تحليل دي ان اي؟ ب اي حق؟؟؟؟؟؟؟ #الكويت #كويتيه #مناشده_الى_اهل_الخير . . نشششششرو الفيديو كثر ما تقدرون نشششششرو الفيديو لازم يوصل لبابا صباح #قضية_راي_عام #الواسطه_لعبت_لعب