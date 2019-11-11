فنانون وإعلاميون مغاربة يهاجمون صحفيًا بسبب مريم سعيد

شنّت مجموعة من الفنانين والإعلاميين المغاربة، وكذلك صفحات على انستغرام، حملة على الصحفي المغربي المقيم بالولايات المتحدة سيمو بلبشير، بسبب هجومه الدائم على الإعلامية مريم سعيد.

وانتشر هاشتاغ ”Simo si minable #“ (سيمو حقير للغاية) على تطبيق التواصل انستغرام، وكانت البداية مع الممثلتين نورا الصقلي والسعدية لديب، ثم سامية اقريو وسعيد الناصري ، والإعلاميين رشيد الإدريسي وصامد غيلان وغيرهم كثيرون، ولم يصدر عنه أي رد فعل حتى اليوم، وينشر يومياته على حسابه بشكل عادي.

فبعد وقت وجيز من الإعلان عن زواج الإعلامية المغربية، التي كانت تعمل بقناة ”ام بي سي“ ، من رجل أعمال خليجي، نشر محمد بلبشير المعروف بـ“سيمو بلبشير“، تدوينة بالعامية المغربية مهينة لها على انستغرام تطعنها في عرضها، ودون أن يذكر اسمها فهم كل من قرأ التدوينة من المقصودة بها، لأنه معروف بهجومه الدائم عليها لسبب مجهول.

وقد كان وراء نشر صور قديمة خاصة بها على حساب انستغرام ”حمزة مونبيبي“، الذي جر مجموعة من الأشخاص إلى السجن والقضاء مؤخرًا بالمغرب، كما أدلى بلبشير بتصريحات مهينة بخصوص فسخ خطوبتها، على اعتبار أنه صديق لخطيبها السابق.

ويطالب عدد من المتصفحين المغاربة بالتحقيق معه ومحاكمته لعلاقته بحساب الفضائح ذاك، إلا أنه سافر إلى الولايات المتحدة بمجرد تفجير الفضيحة، ولم يعد إلى المغرب منذ ذلك الوقت.