أول ظهور للفنان المصري رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق

ظهر الفنان المصري رامي جمال، لأول مرة بعد إعلان إصابته بمرض البهاق وتفكيره في الاعتزال، مع مواطنته المطربة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ونشرت أنغام عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ صورة مع رامي خلال تواجدهما برفقة زوجها في الاستوديو، من أجل العمل على أغنية جديدة، والإعلان عن استمرار المطرب الشاب في الغناء وعدم اعتزاله.

وعلّقت أنغام على الصورة قائلة: ”حاليًا مجتمعين عند أحمد في الاستوديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنية ونجاحات جديدة بإذن الله“.

وصدم رامي جمال محبيه بالكشف عن تفاصيل تجربته مع المرض التي بدأت قبل نحو عام، ومحاولاته تفادي مخاوف الناس من المرض، وإخفاء أعراض مرضه كما بين عددًا من ردود الفعل من جماهيره وأصدقائه حول المرض، والتي وصلت إلى تجنبه بسبب مخاوف من العدوى بالمرض.

وأشار جمال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الخيارات التي اقترحها مقربون منه لتفادي صدمة الجماهير مما أصابه، وهي إما التعامل مع الأمر بشفافية وضرورة قبوله كما هو، أو اعتزال الغناء والبحث عن مهنة أخرى، على حد وصفه.

ونال رامي جمال دعم العديد من النجوم في مصر والوطن العربي، حيث تداولوا تغريدته وعلقوا عليها بكلمات الدعم والتشجيع، أبرزهم اللبنانية إليسا وتامر حسني وزينة وغيرهم.

ما هو البهاق؟

البهاق أحد الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم ويظهر عن طريق زوال اللون الطبيعي للجلد وظهور بقع بيضاء واضحة في الجلد، في أماكن مختلفة أو في مكان واحد في الجسم، وذلك بسبب نقص مادة الميلانيين المسئولة عن الخلايا الملونة في الجسم.

ولا تزال أسباب البهاق غير معروفة، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه مرض يدمر الخلايا الصبغية الخاصة بالأجسام المضادة، فعندما يحدث هذا لا يمكن للجلد أن يصنع الميلانين المسؤول عن لون الجلد بشكل صحيح ويترك الشخص مصابًا بالبهاق.

ومن أكثر الأماكن عرضة للإصابة في الجسم هي المناطق المكشوفة مثل اليدين والوجه، كما أنه شائع في طيات الجسم مثل الإبطين أو منطقة الفخذ، والأماكن التي تضررت فيها الجلد مثل الجروح، وحول فتحات الجسم مثل العينين، أو البطن، أو الأنف أو الأعضاء التناسلية.