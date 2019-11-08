السعوديون ينعون النجم أبو محمد الراشد الشهير بـ“جنتل“

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مواطنهم النجم أبو محمد الراشد، الشهير بـ“جنتل“، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك مغردون عبر هاشتاغ #ابو_محمد_الراشد في موقع التواصل ”تويتر“، بالترحم والدعاء على مواطنهم.

وكتب نجم مواقع التواصل عز بن فهد: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله راسم البسمة #ابو_محمد_الراشد الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقل إلى رحمة الله راسم البسمة #ابو_محمد_الراشد الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/Z4A8BWr26J — عز بن فهد (@az_bin_fahad) November 8, 2019

وعبر مغرد يدعى علي عن حزنه لخبر وفاة ”ابو محمد“: ”والله الخبر جدًا أحزنني، ما أتابعه بس من أيام الكيك توصلني له مقاطع و مواقف، رحمة الله عليه يملك أطهر القلوب و انقاها و أكثرها عفوية . اللهم ثبته عند السؤال و ارحمه وعافه و اعفو عنه“.

بدوره، نعى الإعلامي عبدالمجيد الكناني ”جنتل“ قائلًا: ”الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويتجاوز عنه“.

#ابو_محمد_الراشد الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويتجاوز عنه pic.twitter.com/J2W7bRgLCR — عبدالمجيد الكناني (@Abdulmajeed113) November 8, 2019

وأشاد محمد صالح الدباسي بشخصية الراحل، وكتب: ”إنا لله وإنا إليه راجعون .. #ابو_محمد_الراشد رحمك الله ابا محمد الراشد .. سنوات وانت تشاركنا البهجة والسرور وعمل الخير اسال الله لك الرحمة والثبات والقبول وكل التعازي لاسرة الراشد الكرام في #بريدة ومختلف مناطق المملكة ولاحباب ابو محمد ”.

انا لله وانا اليه راجعون ..

#ابو_محمد_الراشد رحمك الله ابا محمد الراشد .. سنوات وانت تشاركنا البهجة والسرور وعمل الخير اسال الله لك الرحمة والثبات والقبول وكل التعازي لاسرة الراشد الكرام في #بريدة ومختلف مناطق المملكة ولاحباب ابو محمد .. pic.twitter.com/WZdbNvPRpy — محمد صالح الدباسي Ⓜ️ (@m_aldebasi) November 8, 2019

وبدأت شهرة أبو محمد الراشد، والذي يعرف أيضًا بأبي محمد القصيمي، من خلال برنامج ”الكيك“، قبل أن يصبح نجمًا في العديد من مواقع التواصل، وتمكن من خلال عفويته ومقاطعه الطريفة، وبعده عن السباب والمشاكل، في كسب محبة السعوديين.

#ابو_محمد_الراشد

الله يغفر له ويرحمه القلب الطيب ، الله يسكنه فسيح جناته الذي أجمع الكل على محبته .. pic.twitter.com/gyTqa8AsLf — مخلف المطيري (@mokhlifF_m) November 8, 2019

واعتاد ”الراشد“، وهو مواطن خمسيني من سكان بريدة، أن يظهر في مقاطع فيديو كثيرة بـ“الفانيلة والسروال“، الأمر الذي جر عليه الانتقادات في بعض الأحيان، كما كان يظهر أحيانًا وهو يلاعب الحيوانات وأخرى وهو يعزف على العود، وفي مقاطع يظهر وهو يلتهم حشائش الأرض والجراد.

يذكر أن أبو محمد الراشد عانى من مرض القلب، حيث تعرض لأزمة قلبية قبل عامين دخل على إثرها العناية المركزة.