 السعوديون ينعون النجم أبو محمد الراشد الشهير بـ“جنتل“ – إرم نيوز‬‎

السعوديون ينعون النجم أبو محمد الراشد الشهير بـ“جنتل“

السعوديون ينعون النجم أبو محمد الراشد الشهير بـ“جنتل“

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مواطنهم النجم أبو محمد الراشد، الشهير بـ“جنتل“، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك مغردون عبر هاشتاغ #ابو_محمد_الراشد في موقع التواصل ”تويتر“، بالترحم والدعاء على مواطنهم.

وكتب نجم مواقع التواصل عز بن فهد: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله راسم البسمة #ابو_محمد_الراشد الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته“.

وعبر مغرد يدعى علي عن حزنه لخبر وفاة ”ابو محمد“: ”والله الخبر جدًا أحزنني، ما أتابعه بس من أيام الكيك توصلني له مقاطع و مواقف، رحمة الله عليه يملك أطهر القلوب و انقاها و أكثرها عفوية . اللهم ثبته عند السؤال و ارحمه وعافه و اعفو عنه“.

بدوره، نعى الإعلامي عبدالمجيد الكناني ”جنتل“ قائلًا: ”الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويتجاوز عنه“.

وأشاد محمد صالح الدباسي بشخصية الراحل، وكتب: ”إنا لله وإنا إليه راجعون .. #ابو_محمد_الراشد رحمك الله ابا محمد الراشد .. سنوات وانت تشاركنا البهجة والسرور وعمل الخير اسال الله لك الرحمة والثبات والقبول وكل التعازي لاسرة الراشد الكرام في #بريدة ومختلف مناطق المملكة ولاحباب ابو محمد ”.

وبدأت شهرة أبو محمد الراشد، والذي يعرف أيضًا بأبي محمد القصيمي، من خلال برنامج ”الكيك“، قبل أن يصبح نجمًا في العديد من مواقع التواصل، وتمكن من خلال عفويته ومقاطعه الطريفة، وبعده عن السباب والمشاكل، في كسب محبة السعوديين.

واعتاد ”الراشد“، وهو مواطن خمسيني من سكان بريدة، أن يظهر في مقاطع فيديو كثيرة بـ“الفانيلة والسروال“، الأمر الذي جر عليه الانتقادات في بعض الأحيان، كما كان يظهر أحيانًا وهو يلاعب الحيوانات وأخرى وهو يعزف على العود، وفي مقاطع يظهر وهو يلتهم حشائش الأرض والجراد.

يذكر أن أبو محمد الراشد عانى من مرض القلب، حيث تعرض لأزمة قلبية قبل عامين دخل على إثرها العناية المركزة.

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