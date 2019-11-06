الإعلاميان رؤى الصبان وحمود الفايز يرزقان بمولودتها الأولى

أعلن الإعلاميان الإماراتية من أصل أردني، رؤى الصبان، والسعودي حمود الفايز عن إنجابهما مولودتهما الأولى، أمس الثلاثاء، وذلك بعد نحو عامين من زواجهما.

ونشر كل من ”الصبان“ و“الفايز“ عبر حساباتهما في مواقع التواصل، منشورًا أكدا فيه إنجابهما بنتًا سمياها ”شيخة“، مع تعليق: ”وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة سميناها شيخة“.

وكان الإعلاميان تزوجا مطلع العام الماضي، إذ أقاما حفل زفافهما في قصر ”طويق“ للمناسبات في العاصمة السعودية الرياض.

ويحظى الإعلاميان الفايز (34 عامًا) والصبان (28 عامًا) بمتابعة وشعبية كبيرتين في مواقع التواصل الاجتماعي.