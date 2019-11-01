حليمة بولند في المسجد النبوي.. مقطع فيديو يثير الانتقادات على مواقع التواصل

واجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارتها للمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من ارتدائها ملابس محتشمة.

ووثقت حليمة زيارتها للمسجد النبوي بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“ وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم على حليمة بولند بعد تصويرها مقطع فيديو، وعبرت عن إعجابها بالمنظر هي تقف خلف شباك وتشير إلى المسجد.

ولم تسلم حليمة من الانتقادات التي طالتها بسبب الزيارة، حيث تجنب كثيرون الحديث عن ملابسها نظرًا لكونها محتشمة، واتجهوا لوضعها مكياج مبالغ فيه رغم أن المكان الذي تقف فيه مخصص للعبادة وذكر الله.

فيما رفض آخرون مجرد زيارة حليمة لهذا المكان، مؤكدين أن أفعالها وتصرفاتها التي عادة ما تثير الجدل لا تتماشى مع التواجد في المسجد النبوي والحديث عن روعة المكان ومدى تأثرها به.

ومن بين التعليقات: ”طيب الميك آب وش وضعه؟، استغفر الله“، و“احترمي نفسك وبعدين روحي الحرم“، وغيرها.

وكانت حليمة قد نشرت صورة لها خلال الزيارة وعلقت قائلة: ”ما شاء الله المنظر يجنن، بزور الحرم النبوي أول وبعدها باروح التغطية الإعلانية“.

وجاءت زيارة حليمة بولند إلى السعودية، للقيام بتغطية إعلامية لأحد أكبر الأماكن المعنية بتصنيع الجلود في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن حليمة بولند دائمًا ما تواجه الكثير من الانتقادات بسبب أسلوبها المتصنع في العديد من المقاطع التي تظهر فيها أو خلال ظهورها الإعلامية وارتدائها للأزياء الصارخة وهو ما لا يتناسب مع المجتمع الخليجي المحافظ.