”مايا دياب“ ترقص فوق سيارتها أثناء احتجاجات لبنان (فيديو)

ظهرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، وهي ترقص فوق سيارتها، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي دخلت، السبت يومها الثالث.

ونشرت دياب، مقطعًا مصورًا لها خلال مشاركتها في التظاهرات، عبر حسابها الشخصي في ”إنستغرام“، حيث صعدت فوق سيارتها قبل أن تبدأ بالرقص وهي ممسكة بعلم لبنان.

View this post on Instagram #ثورة #revolution #لبنان A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Oct 19, 2019 at 10:46am PDT

وعلقت مايا على الفيديو قائلة: ”ثورة“، حيث لاقي الفيديو استحسان متابعيها على السوشال ميديا، خاصة أنها من أوائل الفنانين المشاركين في تظاهرات لبنان.

وسبق للفنانة أن نشرت العديد من التغريدات، كانت آخرها: ”السلطة خائفة ونحنا الأقوى، قوتنا بإصرارنا وتوحّدنا، قلب واحد لبنان ينتفض ثورة، ثورة شعب، انتفاضة لبنان“.