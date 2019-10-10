الأمير هاري والنجم شيران يحضران لمفاجأة (صور وفيديو)

يبدو أن الأمير هاري، دوق ساسكس، والنجم البريطاني إد شيران، يحضران لمفاجأة، إذ نُشر فيديو على صفحة دوق ساسكس على إنستغرام، يُظهر شيران يزور الأمير في منزله.

وفي حين أن الفيديو يُظهر الأمير يرحب بشيران بحفاوة ويستقبله في المنزل، إلا أنه لم يكشف عن المقابلة بالكامل، حيث بدأ الفيديو بوجود شيران عند الحلاق، وقال ”متحمس للغاية، حيث سأسجل فيديو مع الأمير هاري الذي تواصل معي بشأن فكرة خيرية، والتي ستكون رائعة. كنت وما زلت معجبًا به“.

وعند وصوله، خاطب شيران الأمير ”أتمانع إذا أحضرت الكاميرات“، فرد الأمير ”بالطبع لا، تفضل“، ثم يشكر الأمير شيران على مجيئه ”بالنسبة لي، هذا الموضوع لا تتم مناقشته باستفاضة. أعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يعانون حقًا“، وانتهى الفيديو بعبارة ”غدًا، 10 أكتوبر“، في إشارة لمفاجأة سيتم الكشف عنها اليوم الخميس.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتعاون الأمير والنجم البريطاني لإطلاق فيديو من أجل دعم ”يوم الصحة النفسية العالمي“، والذي يتم الاحتفال به في يوم 10 أكتوبر من كل عام، لتعزيز الوعي بشأن المشاكل والصحة النفسية.

وبحسب ما ذكرت التقارير، قال شيران للأمير في الفيديو ”لا يمكن لأحد أن يفهم كيف تكون الأمور بالنسبة لأشخاص مثلنا“، مشيرًا لكونهما من ذوي الشعر الأحمر، وعندما ذكر شيران أنه يحاول كتابة أغنية من أجل ذلك المشروع، شجعه الأمير بقوله ”شخص يتمتع بمهاراتك، سيكون قادرًا على كتابة أغنية مذهلة لزيادة الوعي“.

وفيما يتعلق بالمشروع، كشف الأمير هاري أنه دعا شيران لتصوير الفيديو في منطقة وسط لندن، للمساعدة في جعل الناس يشاركون في الفيديو.

وعلى الرغم من أن الفيديو شمل جزءًا طريفًا يجمع بين هاري وشيران، إلا أنه وفقًا للصحيفة، يُظهر الفيديو رسالة مهمة تقول ”إنه يوم الصحة العقلية العالمي! يرغب كل من الأمير هاري وإد شيران في ضمان ألا يعتني الانسان بصحته العقلية وأصدقائه ومن حوله في ذلك اليوم فقط، بل كل يوم“ وأنه ”ليست هناك حاجة للمعاناة في صمت، شارك ما تشعر به واسأل عن الآخر وأنصت لما يقوله. كن مستعدًا لطلب المساعدة عندما تكون في حاجة إليها، واعلم أننا في هذا سويًا“.

ووفقًا للتقارير، حصل الفيديو المؤثر بالفعل على 380 ألف مشاهدة، ومن المتوقع أن يكون صداه قويًا.