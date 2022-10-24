أول تعليق من حمو بيكا بعد انضمامه لنقابة الموسيقيين المصرية

علّق مغني المهرجانات المصري حمو بيكا على قرار التحاقه بنقابة المهن الموسيقية بعد منعه من الغناء لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه سينفذ جميع قرارات النقيب مصطفى كامل.

وقرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر، يوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي تدشين شعبة "الأداء الصوتي"، وضم جميع مطربي المهرجانات تحت مظلتها، ومن ضمنهم حمو بيكا الذي مُنع من الغناء بقرار من النقيب السابق هاني شاكر.

وقال حمو بيكا في تصريح لـ "إرم نيوز": "أنا سعيد جدًا بقرار نقيب الموسيقيين، وبوعده إنه عمره ما هيلاقي شكوى مني، وهلتزم بكل إللي يقوله، وكلامه على راسي".

وكشف مغني المهرجانات أنه وقع، يوم الأحد، على اتفاقية تجبره على الالتزام بالمعايير التي حددتها النقابة، ومنها عدم استخدام أي لفظ خادش في أغانيه، سواء التي يغنيها داخل مصر أو خارجها، وعدم ارتداء ملابس تسيء للفن ولمصر.

وأكد "بيكا" أنه لأول مرة يدخل نقابة المهن الموسيقية ولا يشعر بـ"الإهانة"، موضحًا أنه في السابق حينما كان يذهب إليها من أجل التحدث معهم للسماح له بالغناء، كان يطرد منها، ويعامل معاملة سيئة.

وأردف مغني المهرجانات المصري: "النقيب مصطفى كامل احتوانا، وأخدنا من إيدينا، ووجهنا للصح، وده إللي كان نفسنا فيه من زمان، وأنا ملتزم بكل إللي قالوا، ومش هيشوف أي حد يشتكي مني، أنا عايز آكل عيش وبس".

وأقرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، يوم الأحد، عددًا من القرارات الجديدة تتعلق بحل أزمة مؤدي المهرجانات الشعبية.

وأعلن "كامل" خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس ومؤدي المهرجانات، مثل حسن شاكوش، وأورتيجا، البنود الملزمة لمؤدي المهرجانات.

وأوضح أن أولى البنود هي "عدم غناء أي كلمات خادشة للحياء، والالتزام بتقديم أغانٍ منضبطة للحفاظ على ريادة وصورة مصر أمام العالم، وإلغاء مصطلح مؤدي المهرجانات الشعبية مع تكوين شعبة جديدة تحمل اسم شعبة الأداء الصوتي، على ألا يتم تداول مصطلح المهرجانات الشعبية مرة أخرى".

وأكد كامل أهمية "الالتزام بالغناء دون أي لفظ خادش، والخضوع للمصنفات الفنية، فضلًا عن التعهد بالحفاظ على الذوق العام، والتعهد بالالتزام بما تم التوفيع عليه حتى في حالة السفر للغناء بالخارج، فضلًا عن ضرورة استصدار تصريح من النقابة للموافقة على السفر للخارج".