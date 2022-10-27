إعلامي كويتي يتعرض للتهديد من حسام حبيب بسبب شيرين عبد الوهاب (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي طلال الفصام، عن تعرضه للتهديد من الفنان المصري حسام حبيب، بسبب حديثه عن اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، واتهامه بالتسبب في تدمير حياتها.

وكان الفصام، قال خلال لقاء تلفزيوني إن شيرين عبد الوهاب مختفية، وإن هناك بعض الأشياء التي علمت بها ،ولكن الناس لا تدري عنها، عن حسام حبيب وطريقة تعامله مع شيرين.

وأضاف أنه بعد تلميحه ذلك وطلبه من حسام عدم دفعه لكشف المستور حتى لا تكبر المشكلة، وصله تهديد مباشر من حسام حبيب عبر إنستغرام، مضمونه تهديد بالانتقام.