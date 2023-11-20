شاكيرا تدفع أكثر من 24 مليون يورو لتجنب السجن في قضية التهرب الضريبي

ووصلت النجمة العالمية إلى محكمة برشلونة اليوم الاثنين لحضور الجلسة الأولى من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو من الدخل المكتسب بين عامي 2012 و 2014.

وسرعان ما أُعلن أن شاكيرا توصلت إلى تسوية، حيث أخبرت الفنانة رئيس المحكمة بأنها قبلت الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين.

وأصرت شاكيرا أنها بريئة، لكنها اتخذت قرارًا "بإنقاذ أطفالها من رؤية والدتهم تضحي برفاهيتها".

وأضافت "أنا معجبة بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، اليوم، الفوز هو استعادة وقتي مع أطفالي ومواصلة حياتي المهنية".