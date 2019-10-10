شقيق الفنان رامز جلال يعلق على إشاعة وفاته

وصف الفنان المصري ياسر جلال، تداول إشاعة وفاة شقيقه الفنان رامز جلال بـ“السخيفة“، موضحًا أنها تسببت في اضطراب داخل الأسرة.

وقال ياسر جلال في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”مواقع التواصل أصبحت أسهل مكان لانطلاق الإشاعة“، معربًا عن ”غضبه بسبب الحالة التي أصابتهم بسبب هذه الإشاعة“.

وأضاف: ”أبلغني أحد الأصدقاء المقربين بالإشاعة، فاتصلت برامز لأطمئن على صحته وهو بخير“.

وكانت إشاعة وفاة رامز جلال انطلقت بسرعة البرق خلال الساعات الماضية حيث تفاعل رواد مواقع التواصل معها بطريقة كبيرة حتى أن اسم رامز جلال تصدر محرك البحث ”غوغل“ وقيل في الإشاعة إنه كان يقوم بتنفيذ أحد المقالب في البحر الأحمر فهاجمته سمكة قرش كبيرة أدت إلى وفاته.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلمًا سينمائيًّا يحمل عنوان ”سبع البرمبة“ وشاركه جميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.