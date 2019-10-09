السعودية داليا مبارك وزوجها الأمريكي يحتفلان بألبومها الجديد (صور)

احتفلت الفنانة السعودية داليا المبارك، مساء الثلاثاء، بإطلاق ألبومها المصغر الجديد بنظام ”ميني ألبوم“ في حفل نظمته شركة ”تيونز“ المنتجة للألبوم الذي جاء باسم ”في حياتك مستحيل“.

وشارك داليا المبارك الحفل زوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم ستاركس الذي ساندها خلال مراحل إطلاق الألبوم الغنائي الذي لحنه السعودي ياسر بوعلي والذي تم طرحه قبل أسبوعين على موقع ”يوتيوب”.

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وحرصت الشركة المنتجة على إهداء داليا المبارك، ’’كعكة‘‘ تحمل صورتها بطريقة كرتونية لتتشابه مع الصورة ذاتها التي تضمنها الملصق الدعائي للميني ألبوم.

وعلى هامش الحفل، قالت داليا مبارك في تصريحات تلفزيونية إنها تعتبر الـ ”ميني ألبوم“ مثل ”البيبي“ الصغير لها، موضحة أن شعورها تجاه هذا الألبوم مختلف وشعورها وفرحتها تجاه هذا الألبوم كبيرة.

وأعربت عن سعادتها بنجاح أغنية ”وينك الليلة“ التي حققت مليون مشاهدة في أول أسبوع من طرحها، موضحة أن فكرة طرح الميني على طريقة ”الأنيميشن“ لأول مرة جاءت عن طريق رسمها بنفس الشكل وقصة الشعر.

وقالت: ”كنت مضغوطة وكان لا بد من طرح الألبوم بسبب ضيق الوقت وقالوا لي نعمل فوتوسيشن قلت لهم لأ ارسموني“.

وأكدت أنها لا تعتمد هذه الطريقة في أعمالها الغنائية المقبلة، مشددة على أنها لن تطرح أي أغنية على طريقة الفيديو كليب لأن الفكرة خدمت كل أغنية.

يذكر أن الميني ألبوم ضم 5 أغنيات تعاونت فيها مع بعض الشعراء حيث كتبت الشاعرة العالية كلمات أغنيتين هما: ”في حياتك مستحيل ولا طحت من عيني“، ووزعهما المايسترو هشام السكران، والأغنية الثالثة ”أبد ما هو عشاني“ من كلمات الشاعر قوس، وتوزيع موسيقي لخالد عز، وأغنية ”تمر البال“ بتوقيع الشاعر أحمد الصانع وقام بتوزيعها أيضًا خالد عز، وحملت الأغنية الخامسة عنوان ”وينك الليلة“ وكتبها الشاعر الجادل وقام بتوزيعها المايسترو هشام السكران.