مؤسس فيس بوك: لا حاجة لشخص أن يكون مليارديرًا

صرح مارك زوكربرج مؤسس ومدير فيس بوك التنفيذي أن الثروات الطائلة لا حاجة إليها، خاصة إن كانت في صورة مال متراكم لا فائدة منه، وذلك في تعليقه على سؤال طرح عليه خلال جلسة نقاشية مع موظفيه الأسبوع الماضي.

وأشار زوكربرج إلى أنه طالما الشخص يقوم بدوره في عمله ويكافأ عليه، فلا حاجة إلى تكوين ثروات طائلة، خاصة وأنه لا يوجد شخص حقيقي يستحق الحصول على كل هذا المال.

وجاء ذلك في رد مارك على سؤال بخصوص مقترحات قدّمها مرشحون رئاسيون للرئاسة الأمريكية 2020، مثل بيرني ساندرز واليزابيث وارين، فيما يتعلق بضرائب جديدة على الثروات الطائلة لدى المواطنين داخل الولايات المتحدة.

وقد تناول زوكربرج كذلك مسألة خلافه مع محاولات السيناتور اليزابيث وارين فيما يخص دعواتها المستمرة لتقسيم فيس بوك لشركات صغيرة مستقلة، حيث أكد أنه لا يرغب في معاداتها، وأنه قد يختلف معها كثيرًا في آرائها، إلا أنه لن يسعى أبدًا لحرمانها من التعبير عن رأيها، بل قد يصل الأمر إلى أنه شخصيًا قد ينتخبها.