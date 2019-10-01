حلا شيحة تكشف حقيقة عودتها للسينما بجزء ثان ٍ من ”السلم والتعبان“‎

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة حقيقة عودتها للسينما بعد غياب 12 عامًا تقريبًا، من خلال تصوير جزء ثانٍ من فيلم ”السلم والتعبان“ الذي تم طرحه عام 2001.

وقالت حلا في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ حول الأمر: ”لا يوجد حديث عن جزء ثانٍ من فيلم السلم والتعبان، ولو كان هناك حديث سأرفض لأن هذا العمل كان يناسب الوقت الذي تم عرضه فيه، ولا يناسب وقتنا هذا“.

وأضافت: ”بالفعل أنا أبحث عن عمل سينمائي يضيف لمشواري الفني، ويليق بعودتي للمجال من جديد، لذا لن أكرر نفسي أو أستغل نجاح عمل قديم لإعادة إحيائه مرة أخرى“.

وتابعت: ”أنا أعشق فيلم السلم والتعبان وأحب كل تفاصيله وأعتبره من أنجح الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأتمنى أن أقدم شيئًا يحقق نجاحًا مماثلًا للسلم والتعبان“.

يذكر أن فيلم ”السلم والتعبان“ شارك في بطولته إلى جانب حلا شيحة كل من الفنان هاني سلامة وأحمد حلمي، وهو من تأليف وإخراج طارق العريان.

وكان أول ظهور لحلا شيحة فنيًا بعد عودتها من الاعتزال، في مسلسل ”زلزال“ مع الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه في رمضان الماضي.