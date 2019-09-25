حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل لأنفها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة سر التغيير الملحوظ في وجهها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها أجرت عملية تجميل بسيطة في أنفها، لإزالة جزء من عظمة الأنف.

وأضافت حلا في تصريحات تلفزيونية أنها كانت ترغب في إجراء هذه العملية منذ سنوات طويلة، لأن عظمة أنفها العريضة كانت تضايق عيونها، أما الآن فهي تشعر براحة اكثر.

ودافعت عن نفسها أمام الاتهامات التي وجهت إليها بتخطي حدود الجرأة في آخر جلسة تصوير خضعت لها، مؤكدة أنه لا يوجد في الصور أي شيء خادش للحياء أو جارح للعين.

وأشارت إلى أنها قامت بإغلاق خاصية التعليق على الصور حتى لا تسمح لأحد بكتابة تعليقات جارحة، معلقة: ”أنا طبيعة ولبسي كمان طبيعي ومفيش حاجة زيادة.. وكل واحد حر يتقبله أو مايتقبلوش“.

وأكدت أنها ليس لديها أي مانع من المشاركة في عمل درامي عربي مشترك، مشيرة إلى أن أهم شيء هو أن تكون فكرة العمل قوية.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد صدمت جمهورها، بجلسة تصوير وصفت بالجريئة، خاصة بعد عودتها من الاعتزال، الذي دام 12 عامًا وخلعها النقاب ثم الحجاب.

وخضعت حلا لجلسة تكشف عن يومها بالكامل، وارتدت بيجاما تكشف عن جزء من صدرها وساقيها، والتقطت الصور وهي راقدة على السرير داخل غرفة النوم، ثم خضعت لجلسة تصوير تظهر أناقتها في الظهيرة، وثالثة لملابس السهرة.