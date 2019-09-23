محمد رمضان يرد على اتهامه بـ“الخيانة“ وتجاهل البسطاء في مصر (فيديو)

رد الفنان المصري محمد رمضان، على العديد من الاتهامات التي لاحقته خلال الساعات الماضية بعضها بالخيانة وأخرى بتجاهله البسطاء من الشعب المصري، موضحًا أنه يتلقى الكثير من الشتائم يوميًا من أشخاص يصفونه بالخائن الذي لا يشعر بـ“الغلابة“.

وأكد رمضان في مقطع فيديو بثّه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“ أن بعض الأشخاص التابعين لجماعات هاربة خارج مصر ويتخذون من قطر وتركيا مقرًا لهم يحاولون إثارة الأوضاع في مصر رغم أنهم حصلوا على خيرات مصر وهربوا.

وخاطب ”رمضان“ في رسالته البسطاء من الشعب المصري وجمهوره حتى لا ينجرفوا تجاه مثل هذه المطالب التي تزعزع استقرار الوطن، فقال: ”مش عاوزين نشمت حد فينا، أنا غيران على بلدى وغيرتي لأنني لا أريد أن يحركنا أحد مثل العرائس الماريونت“.

وأردف محمد رمضان، أن وقوفه في صف بلده حق للبلد عليه في وقت الشدة، لأنه لا يستطيع التهرب من حق بلده عليه، منوهًا إلى أنه عاش 22 عامًا وسط الغلابة والبسطاء بل وخرج من بينهم، كاشفًا عن مولده في منطقة القصبجي بالمنيب، ولم يملك والده جنيهًا واحدًا في البنك، ولم ترتد والدته الذهب، مشددًا على أنه استطاع بصبره وعناده أن يحقق ما يطمح إليه، لأنه لم يعلق أي فشل على شماعة ظروف البلد.

وأضاف محمد رمضان: ”اللى بيحرضوا على التظاهر مش بياكلوا من أكلنا ولا بيشربوا من النيل وبيتحركوا من بره البلد“، مستطردًا أن الحكومة في مصر تسعى لحل مشاكل الدولة المصرية، وعلينا ألا نتحرك وراء الأشخاص الذين يُثيرون الفوضى من خلال دعوات التظاهر.

وأوضح الفنان المصري، أن أصالة وتاريخ وقيمة الشعب المصري أكبر من أن تحركها مثل هذه الشخصيات، مطالبًا بأن نُغلق بلدنا على أنفسنا، وأن نعتبر الدولة المصرية بيتًا واحدًا، حتى لا يشمت أعداء الوطن، مؤكدًا أن الأوضاع في مصر تغيرت والمواطن المصري أصبح قادرًا على تخطي العقبات والتغلب عليها.