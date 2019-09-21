بعد خلعها الحجاب.. ”تاتو“ وملابس الفاشينيستا الكويتية ”آسيا“ يثيران الجدل (صور)

أثار خلع الفاشينيستا الكويتية آسيا، الحجاب الكثير من الجدل مؤخرًا، فلم يكد يفيق الجمهور من تلك الصدمة حتى فاجأتهم ”آسيا“ بصورة جديدة رافقها فيها زوجها أحمد البلوشي، عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، حيث ظهرت بملابس جريئة و“تاتو“ لم يعتد عليه الجمهور منها طوال السنوات الماضية.

وتخلت الفاشينيستا الكويتية في الصورة عن شعرها وفقًا لما أعلنته عن تركها الحجاب كما ارتدت ثياب ”نص كُم“ لأول مرة وظهر على يدها ”تاتو“، ما اعتبره الجمهور جرأة زائدة وأنها ربما خططت لذلك منذ فترة وكانت تنتظر إعلان تخليها عن الحجاب لإظهار ”التاتو“.

وأكد البعض أنها لم تتأن في الظهور بشكلها الجديد على الأقل حتى يعتاد منها الجمهور على الظهور ”غير المحتشم“، خاصًة أن الاحتشام كان علامة فارقة في شخصيّتها مع انطلاقتها في عالم السوشاال ميديا عام 2012.

View this post on Instagram ???? A post shared by Ascia (@ascia) on Sep 21, 2019 at 10:14am PDT

وجاءت انتقادات المتابعين لها، بأنها تعيش مرحلة التطور والحرية ولكن هذا لا يعني أن تتحول عن حجابها بهذه الطريقة الفجّة، مؤكدين أنهم كانوا يفضلونها بالحجاب لكن مع نزعه لم يعودوا يفضلون متابعتها.

وأضاف البعض: ”شو الملابس تغيرت وصارت مو محتشمه لعد شنو كان ذيج الفتره!!‘‘، وقال آخر: ”آسيا مع كل الحب والتقدير لك بس أنتي مقتنعة إنو الاستايل اللي مسويته الشعرك يناسبك، يعني اوك تريدين تكونين مختلفة بس مو هيك“.

وعن اللوك والتاتو، قال بعض المتابعين في تعليقاتهم: ”ذي يدها والا لوح سبورة متروس كله رسومات، يعني لما شالت طلع هاللوك الخايس!!، ليتك ما شيلتي الحجاب، صراحة صرتي متلك متل غيرك ما فيه تميز يعني هلتربان كان اميزك شوي وستايلك غير، اعتزلتي حتى الكم مش بس الحجاب”.

وفاجأت الفاشينيستا الكويتية آسيا، متابعيها بصورة تخلت فيها لأوّل مرة عن حجابها، ما أحدث حالة من التفاعل معها، وعلقّت قائلًة: ”تبون تعرفون موضوع هذا البوست اللينك في البايو شكراً لكم من القلب“.

ومع تتبع ’’البايو‘‘، ظهر مقطع فيديو حمل عنوان ’’To New Beginnings‘‘ وهو ما يعني أنّها انتهجت بدايات جديدة في حياتها، وكشفت آسيا عن سبب تخلّيها عن الحجاب، مشيرة إلى أنّ هناك تغييرًا جذريًا في حياتها.

وظهرت آسيا، بشعر كيرلي وغرة شقراء، وقالت إنّ ”قرارها لم يكن سهلًا عليها“، لافتًة إلى أنّها ”عاشت حالة من التعاسة في الفترة الماضية، حيث انقطعت الصّلة بين هويّتها الحقيقية وهويّتها التي تمثّلها عبر الظهور على الإنترنت“.

وأضافت: ”هذا لا يعني أنني لم أرتد التوربان عن قناعة بل أنني كنت في مجتمع الموضة المحتشمة عن قناعة“.

يُذكر أن الفاشينيستا الكويتية آسيا الفرج تزوجت من أحمد البلوشي عام 2011 ولديهما ولدان هما آدم ونوح.