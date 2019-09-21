وفاة ”بارون“ إمبراطور فنادق ”هيلتون“ عن 91 عامًا

أعلنت مؤسسة ”كونراد إن هيلتون“ الخيرية وفاة بارون هيلتون، إمبراطور فنادق ”هيلتون“ الشهيرة عن عمر يناهز 91 عامًا.

وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي، وفاة ”بارون“ يوم الخميس، خلال وجوده في منزله في لوس أنجلوس.

ووفقًا لصحيفة ”يو إس ايه توداي“ الأمريكية، قالت المؤسسة إن سبب الوفاة طبيعي دون تحديد ماهيته، وقال ستيفن إم هيلتون نجل ”بارون“، والذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة: ”تنعى عائلة هيلتون فقدان رجل رائع، كان والدي زوجًا محبًا لوالدتنا مارلين، وقدوة رائعة لأبنائه الـ 8، ولطالما كان صديقًا مخلصًا ورجل أعمال ذا رؤية، كما كان قائدًا مُحترمًا ورياضيًا شغوفًا، لقد عاش حياة مليئة بالمغامرات“.

كما نعت النجمة باريس هيلتون جدها، حيث قالت عبر ”إنستغرام“: ”يحزنني للغاية فقدان جدي بارون هيلتون، كان أسطورة وذا رؤية وعبقريًا، كما كان طيبًا ولطيفًا، لطالما كان قدوتي كرجل أعمال ناجح“.

وحسبما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أضافت باريس: ”في آخر محادثة لي معه قبل أيام قليلة، أخبرته مدى تأثيره على حياتي، سأعمل على إحياء روحه وطيبة قلبه“.

ولد بارون في عام 1927، وخدم في القوات البحرية، وأمضى 20 عامًا كرجل أعمال قبل انضمامه لأعمال العائلة ليصبح نائب رئيس سلسلة فنادق ومنتجعات ”هيلتون“ في عام 1954.

وجاء ذلك قبل توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسلسلة الشهيرة في عام 1966، وساهم بارون في توسع السلسلة التي بدأها والده بشكل هائل.

يذكر أن الإمبراطور الراحل هو المؤسس لفريق ”لوس أنجلوس تشارجرز“ التابع لدوري كرة القدم الأمريكية NFL American League ، قبل بيع الفريق في عام 1966 من أجل التفرغ لإدارة شركة الفنادق.

وفي 2007، أعلن ”بارون“ تبرعه بـ 1.2 مليار دولار من عائدات شركتي ”هيلتون العالمية“ وHarrah’s Entertainment، للمؤسسة الخيرية، كما أنه في نفس العام أعلن أنه سيسير على خطى والده وسيتبرع بـ 97 % من ثروته، والتي بلغت قيمتها آنذاك 2.3 مليار دولار، من أجل المؤسسة التي تدعم إنهاء التشرد في لوس أنجلوس، بالإضافة إلى المساهمة في الإغاثة في حالات الطوارئ وتطوير ودعم العالم النامي.

ولدى بارون 8 أبناء و15 من الأحفاد، بما في ذلك نيكي وباريس هيلتون، بالإضافة إلى 4 أبناء من الأحفاد.