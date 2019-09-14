مشاعل الشحي تكشف تفاصيل تسريب فيديو ظهورها بدون حجاب

كشفت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي تفاصيل انتشار فيديو تظهر فيه بدون حجاب، موضحة أن هذا الفيديو خاص جدًا وكان موجودًا على ذاكرة هاتف إحدى صديقاتها ولكن تم تهكيره مما أدى إلى تسريبه ونشره على السوشيال ميديا.

وقالت الشحي عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“: ”اللي صار كان صدمة بالنسبة لي ولأهلي وعمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف.. الموضوع وما فيه واحدة من صديقاتي اللي واثقه فيها كانت تصور سناب والفيديو موجود بذكريات السناب نفسه وتعرض سنابها للهاكر يعني البنت ما لها ذنب وللحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني مو أكيد هذا الكلام والفيديوهات كانت خاصه جدًا وما حد يشوفها، أصلا المفروض ما يكون لها وجود من الأساس“.

وتابعت: ”بكون صريحة معاكم الموضوع أثر فيني ودخلني في حالة صدمة ودمرني وبنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته وراح أضل أشكره.. وشكرًا لعيال زايد ولعيال سلمان على وقفتكم“.

واختتمت حديثها، قائلة: ”أنا حاليًا محتاجه وقت أكون بعيدة عن الناس وعن كل حد إن شاء الله إذًا في أي شيء جديد بخصوص الموضوع راح اخبركم عنه.. وإذا وصلتكم فضيحة أي أحد خلها توقف عندك الدنيا دوارة ولا تخلون أي شيء يخرب بينا لأن هذا مبتغاهم بالعكس علاقتنا تقوى وقت الشدة لأن تربينا نكون على قلب واحد“.

وكان اسم الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي قد تصدر تريند ”تويتر“ السعودية، وذلك عقب انتشار مقطع الفيديو مع الفنانة الإماراتية ميثا محمد ظهرت فيه بدون الحجاب وهو ما أثار حالة جدل كبيرة بين متابعيها، لمعرفة حقيقة هذا الفيديو، وإن كان بمثابة إعلان من الشحي بقرار خلع الحجاب.