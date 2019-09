مشاعل الشحي تكشف تفاصيل تسريب فيديو ظهورها بدون حجاب

View this post on Instagram

اللي صار كان صدمه بالنسبة لي و ل أهلي و عمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف. الموضوع و مافيه وحده من صديقاتي اللي واثقه فيها كانت تصور سناب و تم الفيديو موجود بذكريات السناب نفسه و تعرض سنابها للهكر يعني البنت مالها ذنب و للحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني موب أكيد هذا الكلام و الفيديوهات كانت خاصه جداً و محد يشوفها، أصلا المفروض ما يكون لها وجود من الأساس. . . . بكون صريحه معاكم الموضوع اثر فيني و دخلني في حاله صدمه و دمرني و بنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته و راح أضل اشكره … ???????????? و شكرا لعيال زايد و لعيال سلمان على وقفتكم انا حالياً محتاجه وقت أكون بعيده عن الناس و عن كل حد ان.شاءالله إذًا في أي شئ جديد بخصوص الموضوع راح اخبركم عنه #مشاعل_الشحي . . . و اذا وصلتكم فضيحه أي احد خلها توقف عندك الدنيا دواره و لا تخلون أي شئ يخرب بينا لان هذا مبتغاهم بالعكس علاقتنا تقوى وقت الشدة لان تربينا نكون ع قلب واحد