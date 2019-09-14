تفاصيل مؤلمة في حادث سقوط عاصي الحلاني عن ظهر حصانه (صور)

كشف الإعلامي اللبناني جمال فياض، تفاصيل صادمة عن الحادث الذي تعرض له الفنان عاصي الحلاني بسقوطه عن ظهر الحصان في مزرعته ببيروت.

ونشر فياض صورًا ظهر فيها عاصي الحلاني بشكل صادم لمحبيه، حيث عجز كثيرون عن التعرف عليه بسبب تغير ملامحه وارتدائه رقبة طبية ووضع الجبس في يده، وعلق عليها قائلًا: ”الحقيقة إن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة“.

وأضاف: ”في البداية، قيل إنه سقط عن جواده، وهي ليست المرّة الأولى التي يكبو فيها جواد بخيّاله، فيسقط عنه الفارس.. سألنا واستفسرنا، فقالوا، بسيطة… إصابة عرضية، رضوض والموضوع لا يستحق! فاسترحنا، واعتبرناها عرضية. لكن في اليوم التالي حاولنا الاتصال بعاصي، لا جواب والهاتف مقفل. لكن الصحافة تداولت الأمر وكأنه مجرّد حدث بسيط وعابر، والسؤال أين عاصي؟ ولماذا لا يجيب؟“.

وتابع فياض: ”تبيّن أن الإصابة ليست بسيطة، ولا عابرة وأن عاصي نجا من خطر جسيم، وأن وحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت -لا سمح الله- أن تكون كارثية. والحكاية كما رواها لنا تقول إنه كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع ابنه الوليد في براري الحلانية“.

وواصل: ”ويقول عاصي إنه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط، في حين يقول الوليد إن الحصان تعثّر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطًا على الرقبة والقفص الصدري“.

واستطرد في روايته عما حدث: ”غاب عاصي عن الوعي تمامًا، فحمله الوليد واتصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه الى المستشفى المحلي ثم مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية -رزق وهناك رقد عاصي غائبًا عن الوعي ليومين متتاليين، استفاق من غيبوبته فاقدًا الذاكرة، غير واعٍ لما حصل له“.

وأكمل: ”وعندما بدأ يستعيد وعيه وذاكرته جزئيًا كانت أولى كلماته متمتمًا بسؤال أين الوليد؟ هل هو بخير ؟ ثم أين كوليت؟ وظلّ يهجس بهذين السؤالين، والمحيطون به كانوا يجيبون على سؤاله أكثر من مرة. وفي اليوم الثالث صحصح قليلًا، لكن ظلّ ناسيًا ما حصل له بالضبط“.

وأردف فياض: ”طبعًا قام الأطباء بكل الواجب بمهنية عالية، والنتيجة، عدة كسور في الساعد الأيسر، وكسور صغيرة بالخنصر والبنصر في يده اليسرى. ولجأ الطبيب لزراعة سيخين فولاذيين فيهما لتثبيتهما تحت التجبير“.

وتابع: ”أيضًا هناك كسور جزئية في الأضلاع، ناتجة عن سقوط الحصان عليه، رضوض في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين. رضوض مؤلمة وتورّم في كوع اليد اليسرى، وفي الساق اليسرى. أما الرقبة، فقد تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة، ما استدعى زراعة براغي لتثبيتها“.

واختتم فياض: ”وتشاء الصدفة أن يكون في الطابق العلوي صديقه ومكتشفه الفنّي المخرج الراحل سيمون أسمر، وهو في ساعاته الأخيرة.. ويشاء القدر ألّا يتمكن عاصي من زيارة صديقه الكبير ليودعه قبل الرحيل، ولا علم لسيمون أسمر الذي كان يعاني سكرات الموت أن في الطابق العلوي ابنه بالتبنّي الفني، يعاني من الإصابة الخطرة“.

يذكر أن مدير أعمال عاصي الحلاني قد صرح في وقت سابق، بأن الحادث بسيط، ولم ينتج عنه سوى كسر في إصبع باليد اليسرى وكدمات متفرقة في الجسم.