الفنانة السورية إمارات رزق تُعلن انفصالها عن زوجها حسام جنيد

فاجأت الفنانة السورية إمارات رزق، جمهورها ومتابعيها بإعلانها انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد.

وكشفت إمارات رزق، عبر منشور كتبته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إتمام الطلاق رسميًا، موضحة أنها تتمنى التوفيق لزوجها في حياته المقبلة.

وطالبت الفنانة السورية، متابعيها عبر ذات المنشور، بعدم توجيه أي أسئلة لها بشأن تفاصيل تتعلق بالطلاق، مؤكدة أنها ”مؤمنة بكل ما يأتي به الله“.

ابغض الحلال عند الله الطلاق….. بس تم بيني وبين حسام…بتمنى التوفيق لابو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو❤… تم النشر بواسطة ‏‎Amarat Alsaadi‎‏ في الخميس، ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

وكتبت إمارات رزق، قائلة: ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاية أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه“.

من جانبه، أعلن حسام جنيد، أيضًا عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع ”فيسبوك“، متمنيًا التوفيق لـ“أم وطن“، وأن يكون القادم في الحياة أفضل لهما.

وكتب حسام جنيد، قائلًا: ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن“.

ابغض الحلال عند الله الطلاق ،، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والها.. بحبكن وبرفع راسي فيكن ❤???? تم النشر بواسطة ‏حسام جنيد‏ في الخميس، ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

وعانى الفنانان أزمة بسبب خلافات بينهما وقعت خلال العام الماضي، حتى أن حسام جنيد، وقتها نوّه عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“ بكلمات قال فيها إن الطلاق أفضل شيء في الحياة، إلا أن إمارات رزق، خرجت وقتها لتؤكد أن الطلاق لم يقع ولكن خلافًا بسيطًا وقع بينهما وكانت وقتها تتحضر لولادة ابنتهما.

يُذكر أن إمارات رزق، تزوجت مرتين، الأولى كانت من المخرج السينمائي يوسف رزق، الذي ساعدها على الدخول للمجال الفني، وفي عام 2008 رزقا بابنهما ”دانيال“ إلا أنهما انفصلا بعد ذلك؛ بسبب غيرتها عليه، ثم تزوجت المرة الثانية من الفنان حسام جنيد ورزقا بابنهما ”وطن“ عام 2013، وتشاركا سويًا في تقديم برنامج ”نورت سمانا“ عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما ”إحساس“.