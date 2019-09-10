هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

اتهمت الفنانة التونسية لطيفة، فنانة أخرى لم تسمها، بالتجسس عليها ومحاربتها على مدار 20 عامًا، إلا أنها كانت تتجاهل كل هذه الحرب الخفية حتى بلغت ذروتها.

وقالت المطربة لطيفة، في حوار تلفزيوني، إنها تعرضت لحرب وتجسس منذ 20 عامًا ومستمرة حتى الآن، ووصل إلى أدق التفاصيل الحياتية من قبل فنانة تعرفها جيدًا إلا أنها امتنعت عن الكشف عن اسمها.

وعلى ما يبدو أن تلك الفنانة أغضبت لطيفة ودفعتها إلى التلويح بكشف مكالمات مسجلة لها قائلة: ”نحن في عصر التكنولوجيا تأكدي أن في تسجيلات“، تقصد أن هناك مكالمات مسجلة لها معها.

وأكدت لطيفة أنها متسامحة ومتصالحة مع نفسها ومع كل شيء، إلا أن عملية التجسس بلغت ذروتها والتي استمرت طوال 20 عامًا دون توقف، وسط تجاهل كامل منها، الأمر الذي دفعها للحديث، رغم تجاهلها طوال تلك الفترة دون أن تعيرها أي اهتمام.

ووجهت الفنانة التونسية لها رسالة: ”اشتغلي على حالك وكل واحد يشتغل على حالة وبلاش أذية“.

وأوضحت أنها تعرف هذه الفنانة وتعلم أنها تتجسس عليها وعلى كل شيء يخص حياتها سواء أصدقاء أو مناسبات تحضرها، مشيرة إلى أن ما تفعله أمر مضحك، لافتة إلى أن ما أزعجها أيضًا أن الأمر وصل إلى أنها اتصلت بملحن يعمل معها على ألبومها الجديد لمعرفة ما تحضر له قبل طرحه.

وتحضر لطيفة، ألبومها الجديد وتشوق جمهورها له بنشر فيديوهات أثناء تسجيل الأغنيات وتعد بمفاجآت عديدة.