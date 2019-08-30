انتحار ممثلة هندية صاعدة بالقفز من شرفة منزلها (صور)

تصدرت ممثلة هندية شابة الأخبار مؤخرًا، ليس بخبر نجاح إحدى أعمالها أو جاذبية إطلالاتها، بل بخبر انتحارها.

وكشفت تقارير الشرطة الهندية عن انتحار الممثلة الصاعدة ”بيرل بونجابي“ منتصف ليل الخميس في الساعات الأولى من يوم الجمعة، بالقفز من شرفة شقتها في منطقة ”أوشيوارا“ في مومباي.

وحسب ما ورد في صحيفة ”ديلي نيوز آند أنالايزيز“، يُعتقد أن ”بيرل“ في أوائل العشرينيات من عمرها، وقد توفيت على الفور متأثرة بجراحها.

يُعرف عن ”بيرل“ أنها كانت ممثلة طموحة وتحاول شق طريقها في عالم السينما لفترة طويلة، ولكن دون نجاح، ما جعلها في حالة نفسية سيئة، وذكرت التقارير أنها لم تكن سعيدة على صعيد حياتها الشخصية، كما ذُكر أن العلاقة بينها وبين والدتها متوترة وكانتا تتجادلان كثيرًا.

وفيما يتعلق بواقعة الانتحار، قال ”بيبين كومار“، حارس أمن كان يعمل في شقة ”بيرل“: ”حدثت الواقعة ما بين الساعة 12:15 والساعة 12:30 صباحًا، كان هناك بعض الضجيج، ظننت أن أحد الأشخاص كان يصيح في الشارع، فذهبت إلى المكان للتحقق مما يحدث، وعندما عدت، سمعت أصواتًا من الطابق الثالث، حيث كانت تعيش“.

كشفت الشرطة أيضًا أن ”بيرل“ كانت مضطربة عقليًا، خاصة أنها كانت تتشاجر مع والدتها كثيرًا، كما ذكرت التقارير أن ”بيرل“ سبق وحاولت الانتحار مرتين، ولكن تم إنقاذها.

هذا وحتى الآن، لا تزال السلطات الهندية تجري تحقيقاتها في الواقعة.