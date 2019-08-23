ميرفت وجدي: لن أتنازل عن مقاضاة منتج ”عد الجمايل“ (فيديو إرم)

قالت المطربة المصرية ميرفت وجدي إنها لن تتنازل عن مقاضاة المنتج مودي منيب لتسترد حقها، ولتحارب كل المنتجين الفاشلين الذين ينصبون على الفنانين، بحسب قولها.

وكانت الأزمة بين ميرفت ومودي قد بدأت عندما لم يفي الأخير بوعده بتصوير أغنيتها ”عد الجمايل“ وبدأ يتهرب منها، لدرجة أنها نشرت مشكلتها عبر صفحات السوشيال ميديا.

وأعربت ميرفت وجدي في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“ على هامش إحيائها حفلاً غنائيًا عن سعادتها للنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة ”بفتكرك“ والتي لم تكن تتوقع نجاحها بهذا الشكل.

وعن ألبومها الجديد، أشارت المطربة المصرية إلى أنها انتهت تقريبًا من تسجيله ومن المنتظر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

كما كشفت ميرفت وجدي عن رأيها في الحفلات الغنائية بالسعودية وتأثيرها على حفلات المطربين في مصر خلال الصيف، موضحة حقيقة مشاركتها في مهرجان الشباب بجدة المقبل.