اتهامات التنمر بأصحاب السمنة تلاحق ريهام سعيد.. والإعلامية: الإخوان وراء الحملة

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الإعلامية المصرية ريهام سعيد؛ بعد انتقادها أصحاب السمنة، عندما قالت في برنامجها، أمس الأربعاء: ”الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر“.

المتابعون اتهموا ريهام سعيد بالتنمر والسخرية من أصحاب الأوزان الثقيلة، رغم التعاطف الكبير الذي حظيت به خلال مرضها، وذهب نشطاء آخرون إلى اعتبار أنها ”تتاجر بأوجاع المرضى وتثير الجدل من أجل تحقيق الشهرة“.

وعلى موقع ”تويتر“، كان حساب يحمل اسم ”شاو شاو“ قد شن هجومًا عنيفًا على الإعلامية التي اتهمها بالتسبب في أذى العديد من المشاهدين.

فيما عاتبها مدون آخر، قائلًا:“ وأنت لما مرضت وبعض الناس تنمرت عليك زعلتي وبكيتي ههههه والآن رجعتي تتنمري على الناس بدون أدنى إحساس سبحان الله ناس مابتتعظ أبدًا“.

وانت لما مرضت وبعض الناس تنمرت عليك زعلتي وبكيتي ههههه والان رجعتي تتنمري على الناس بدون أدنى احساس سبحان الله ناس مابتتعظ ابدا — Umut 29 (@Umut2971) August 22, 2019

كما فتح آخر يدعى ”مايكل انتكالي“ النار عليها، بالقول: ”شوفوا نحنا بأي زمن؟ بزمن منعاير غيرنا بالنصاحة! زمن منحكم ع غيرنا بالشكل الخارجي“.

شوفو نحنا بأي زمن؟ بزمن منعاير غيرنا بالنصاحة! زمن منحكم ع غيرنا بالشكل الخارجي! #ريهام_سعيد انت اوسخ مثال للاعلام العربي و المصري! #اخرسي #سدّي_نيعك https://t.co/WM8A5C7jlS — Michael Antakly (@Mantakly) August 22, 2019

الخبير في مجال الإعلام، فتحي شمس الدين، رأى أن حديث ريهام سعيد سيفقدها الكثير من شعبيتها، خاصة بعد التعاطف الكبير التي حظيت به خلال مرضها الأخير، مؤكدًا أن ريهام معروفة بإثارة الجدل، وهو ما يحقق لها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويساهم في زيادة نسبة المشاهدة.

وقال شمس الدين إن أساليب المعالجة الإعلامية تختلف عن أساليب إثارة الجدل والتي لها مكاسبها وأضرارها، معتبرًا أنّ الهجوم على أصحاب السمنة ليس له مبرر إلا إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما تدركه الإعلامية المصرية.

الإعلامية ترد

في الأثناء ردت الإعلامية المصرية على حملات الهجوم في رسالة مسجلة نشرتها عبر حسابها على ”إنستجرام“، بقولها إنها مريضة سمنة وعانت منها لفترات من حياتها، وقررت أن تواجه مرضى السمنة بالحقيقة.

وفي إطار تبرير موقفها، قالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، وهو ما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها.

وأكدت أن الجملة التي تم انتقادها بسببها على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مقتطعة من سياقها في حديثها بالحلقة عن حملة لمكافحة السمنة، قدمت فيها نصائح وأنظمة غذائية تساعد على فقدان الوزن.

اتهام الإخوان

واتهمت الفنانة جماعة الإخوان المسلمين بالهجوم عليها بعد أن استجابت لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالاهتمام بصحة المواطنين، متابعة أنها لا تبالي بحملاتهم ضدها، لأنهم غاضبون من إنجازات الدولة في الفترة الأخيرة، على حد وصفها.

وطالبت ”سعيد“ جمهورها بالتحقق من صحة حديثها والرجوع إلى الحلقات الكاملة لمعرفة سياق الكلام، والتأكد من مصادر الأخبار التي يتابعونها، ”حتى لا يقعوا في فخ الأخبار المضللة“.