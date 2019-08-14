الجمهور يجبر منة فضالي على حذف صورتها بـ“المايوه“ (صور)‎

أجبر عدد من رواد موقع ”إنستغرام“ الفنانة المصرية منة فضالي على حذف صورتها بالمايوه، والتي نشرتها خلال الساعات الماضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لهجوم شرس.

واستقبل الجمهور الصورة الجريئة التي نشرتها فضالي بسيل من الهجوم، سرعان ما تحول لمشادات بين مؤيدين ومعارضين للفنانة المصرية على ظهورها بالبكيني.

الفريق المؤيد رأى أنّ نشر الصورة بمثابة حرية شخصية لا بد ألا يتدخل فيها أحد، فيما رأى آخرون أن الصور غير مناسبة باعتبارها فنانة معروفة يتأثر بها الجمهور، وأنه من الواجب عليها الحفاظ على العادات والتقاليد المصرية.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها على ”إنستغرام“ صورة جريئة بالمايوه أثناء تواجدها على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف وعيد الأضحى.

وردًا على موقف الصورة، قالت منة فضالي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إنها تعتبر نشر صورها أمرًا شخصيًا، حتى عندما نشرت هذه الصورة كانت ترى أنها حريتها، لكنها قامت بحذفها بسبب المشادات بين الجمهور، بدليل أنها حذفتها من ”إنستغرام“ فقط الذي شهد المشادات وأبقتها على بقية حساباتها.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن الفنان أصبح مقيدًا في حياته الشخصية بسبب المتابعين من الجمهور، موضحة أنها دائمًا تنشر صورها وتتلقى ردود فعل جيدة، لكن هذه المرة كانت الهجمة قوية وصلت حد الاشتباك بين المتابعين.

ورفضت فضالي الاعتذار لجمهورها بسبب هذه الصورة، مؤكدة أنها اكتفت بحذفها احترامًا لهم وللعادات والتقاليد، مضيفة أن ثقافة البعض لا تتقبل نشر مثل تلك الصور، داعية الجمهور إلى تقبل الحرية الخاصة للفرد سواء كان فنانًا مشهورًا أو مواطنًا عاديًا.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل ”قيد عائلي“، والذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولته بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، منة فضالي، دينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم. والمسلسل سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.