فتاة تقتحم خشبة المسرح وتحتضن كاظم الساهر (فيديو)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر إحدى المعجبات وهي تقتحم المسرح في العاصمة التركية اسطنبول، وتحتضن الفنان العراقي كاظم الساهر.

واقتحمت الفتاة التي كانت تجلس في مقدمة الجمهور، وهي تحمل العلم العراقي، المسرح عندما بدأ الساهر بأغنية ”سلام عليك“ وهي بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق، إذ تعتزم جهات في البرلمان التصويت عليها نشيدًا وطنيًا.

واستقبل الساهر ”المعجبة“ دون إرباك واحتضنها، أكثر من مرة، قبل أن يأتي أحد المعنيين ويطلب منها مغادرة المسرح.

وتعرض الكثير من الفنانين إلى مواقف مشابهة، لكن ردود الفعل تباينت من مطرب إلى آخر، تبعًا للظروف المحيطة، وطريقة دخول المعجبات إلى خشبة المسرح.

ويقيم الفنان الساهر حفلًا غنائيًا على مدى يومين في اسطنبول بمناسبة عيد الأضحى، حيث تقام هناك جالية عراقية وسورية كبيرة.