الفاشينيستا بدور البراهيم ترد على انتقادات مغالاتها بمهر زواجها (فيديو)

ردّت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، على انتقادات مواطنتها الإعلامية العنود الحربي، بسبب تصريحات الأولى حول اشتراطها الزواج بمهر مليون ريال، ما أثار حفيظة عدد كبير من متابعيها، ووصفتها العنود بـ“الشخص العادي“، في إشارة إلى عدم استحقاقها هذا المبلغ.

وظهرت العنود في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد بدور، قائلة، ”ما أحب أعلق على فيديوهات أي أحد من المشاهير لكن في فيديو انتشر بشكل كبير على واتساب واحدة مصورة نفسها فيديو وبتقول ما حد يشوف فارق راسي إلا اللي يدفع مهر مليون ريال بجد يا شباب هل تدفعون مليون ريال مهر لفتاة عادية؟“.

من ناحيتها، ردت البراهيم في مقطع فيديو جديد، قائلة، ”إيش فيها إني طلبت مليون أعتقد ما فيها شيء لما يجيني واحد صاحب ملايين وأطلب وأقوله إني أبغى مهري 100 ألف يبقي فيها شيء“.

وتابعت البراهيم: ”هذا السبب أن فيه أكثر من شخصية تتابعني من كبار الشخصيات في الدولة وفي الخليج، ولو أوريكم المنسقة بتاعتي مين يراسلها تعجبون، فاستفزني أكثر من تعليق على الخاص فقولت مهري مليون أنا بتزوج ولد شيخ ومهري مليون“.

وكان مقطع فيديو قد ظهرت فيه الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، تطالب فيه بمهر قيمته مليون ريال لمن يريد الزواج منها، وانتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم، وسط انتقادات لاذعة للمغالاة في المهر دون وجود عريس من الأساس.

جدير بالذكر أن البراهيم، اعتادت إثارة الجدل والأزمات، وكانت قد اتخذت هيئة الغذاء والدواء في السعودية قرارًا بغلق محلها الخاص، لاتهامها بالترويج للشذوذ الجنسي من خلال أحد المنتجات.