وفاة والدة الفنان فتحي عبدالوهاب

أعلن الفنان المصري فتحي عبدالوهاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، معلقًا: ”أمي في ذمة الله“.

وتوجه ”عبدالوهاب“ إلى مسقط رأسه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية؛ استعدادًا لدفن والدته بمقابر العائلة.

امي في ذمة الله pic.twitter.com/zySxXzZ4LT — fathy abdel wahab ???????? (@FathyAbdelWahab) August 8, 2019

ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا في إحدى دور مناسبات مدينة الشيخ زايد بأكتوبر في القاهرة.

جدير بالذكر أن الفنان فتحي عبدالوهاب، يشارك حاليًا في فيلم ”لص بغداد“، بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج ”سينرجي فيلمز“.

وكان آخر أعمال فتحي عبدالوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضي تتضمن مسلسل ”لمس أكتاف“ مع ياسر جلال، بالإضافة إلى مسلسل ”لآخر نفس“ مع ياسمين عبدالعزيز، كما ظهر كضيف شرف في أكثر من عمل آخر.