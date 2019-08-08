وفاة والدة الفنان فتحي عبدالوهاب

وفاة والدة الفنان فتحي عبدالوهاب

المصدر: سيد الطماوي – إرم نيوز

أعلن الفنان المصري فتحي عبدالوهاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، معلقًا: ”أمي في ذمة الله“.

وتوجه ”عبدالوهاب“ إلى مسقط رأسه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية؛ استعدادًا لدفن والدته بمقابر العائلة.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا في إحدى دور مناسبات مدينة الشيخ زايد بأكتوبر في القاهرة.

جدير بالذكر أن الفنان فتحي عبدالوهاب، يشارك حاليًا في فيلم ”لص بغداد“، بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج ”سينرجي فيلمز“.

وكان آخر أعمال فتحي عبدالوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضي تتضمن مسلسل ”لمس أكتاف“ مع ياسر جلال، بالإضافة إلى مسلسل ”لآخر نفس“ مع ياسمين عبدالعزيز، كما ظهر كضيف شرف في أكثر من عمل آخر.

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